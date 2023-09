Loreto, torna il Pellegrinaggio nazionale delle famiglie: ecco quando

Loreto (Ancona), 15 settembre 2023 - Giunge alla sedicesima edizione il Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia che domani tornerà ad essere vissuto, contemporaneamente, a Pompei e a Loreto.

L’iniziativa è promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo, in collaborazione con le Prelature pontificie di Pompei e Loreto, l’Ufficio nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei e il Forum nazionale delle Associazioni familiari, con il patrocinio dei Comuni di Scafati (provincia di Salerno), Pompei (Napoli) e Loreto.

Il pellegrinaggio, dopo la pandemia, si svolgerà dunque nella sua formula originale in questi due luoghi di antica e profonda devozione mariana, che negli anni, hanno segnato il “passo” di un gesto così significativo che raduna più generazioni. Un gesto che, a partire dal 2007 - con l’edizione inedita del 2021, che ha coinvolto direttamente i territori diocesani, essendo ospitata in 20 Santuari mariani di tutta Italia -, vede protagoniste le famiglie, le quali, unite in preghiera, si mettono in cammino sulla scia delle parole di Papa Francesco.

"La famiglia e chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura della Parola di Dio e la comunione eucaristica per far crescere l’amore e convertirsi sempre più in tempio dove abita lo Spirito" (Amoris Laeatitia, n. 29).

Pellegrinaggio Loreto: il programma

Alle ore 15, sia a Pompei (nell’area di Scafati) che a Loreto (al Centro Christus Vivit - Giovanni Paolo II di Montorso), un momento di apertura con animazione, preghiera comunitaria, canti e testimonianze.

Quindi, l’inizio del cammino e la recita del Rosario. Porteranno i saluti: in Campania, monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato e Delegato Pontificio di Pompei, monsignor Pietro Lagnese, Vescovo di Caserta e Delegato regionale della Pastorale familiare per la Conferenza Episcopale Campana, e monsignor Francesco Marino, Vescovo di Nola.

Nelle Marche, monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato e Delegato Pontificio per la Santa Casa di Loreto. Dopo gli Atti di affidamento a Maria, in entrambi i Santuari verrà celebrata la Santa Messa presieduta, rispettivamente, da monsignor Caputo a Pompei e da monsignor Dal Cin a Loreto. L’evento si concluderà con la benedizione con flambeaux.