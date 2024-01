Pellizzari si fa sorprendere, Prezioso rovina tutto

Perucchini 6: bell’intervento sul destro di Kargbo nel primo tempo, incolpevole sui gol, bell’intervento nel finale su Ogunseye.

Pellizzari 5: ha la responsabilità sul primo gol del Cesena di concedere lo spazio a Kargbo di controllare e calciare in porta. Cella 6: non concede spazi a Shpendi, non si perde neanche nella ripresa, sempre preciso e solido.

Mondonico 6: il solito gigante in difesa, peccato quel giallo per fallo (ben speso) su Shpendi che lo costringerà a saltare la prossima contro la Juventus. Clemente 6: ha un cliente estremamente scomodo come Donnarumma, ma nel primo tempo riesce a contenerlo. Soffre e lotta nella ripresa, ma non basta. Saco 6: nel primo tempo sfiora il gol del vantaggio con un bel colpo di testa, per il resto tanta energia ma anche poca precisione a centrocampo, dove fa valere il fisico.

Prezioso 4: tutti i palloni dell’Ancona passano per i suoi piedi, una partita d’ordine in cui detta i tempi del centrocampo biancorosso e prova a ripetizione a innescare gli attaccanti. Poi quell’inspiegabile rosso per proteste con cui rovina tutto. Paolucci 6: sembra tornato al top, un paio di spunti nel primo tempo sono d’altra categoria, uno dei pochi in grado di saltare l’uomo.

Martina 6: gioca un primo tempo sontuoso, spina nel fianco della retroguardia cesenate. Si perde nella ripresa.

Energe 5,5: un buono spunto nel primo tempo, poi più nulla. Spagnoli 6: lotta come un leone fino al limite della propria area di rigore, ma non riesce mai a rendersi pericoloso in area.

Cioffi 6: un finale di partita in cui torna a mostrare le sue qualità.

Gatto 6: il suo ingresso non basta per evitare che il Cesena nel finale trovi il raddoppio.

Basso 6: entra quando la partita è compromessa ma non sfigura.

Giampaolo ng.

All. Colavitto 6: dopo il vantaggio del Cesena gioca con coraggio la carta delle tre punte. Ma l’espulsione di Prezioso lo costringe a ridisegnare la squadra.

g.p.