"Pendenza eccessiva, stop alle carrozzine"

"Il mancato abbattimento delle barriere lungo la discesa di via Fra’ Dante Bucarini non è frutto di un errore, ma dell’applicazione della legge", tuona l’assessore a Decoro e Viabilità Romolo Cipolletti. E, sul Peba, rincara la dose il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi: "Resta l’impegno del Comune a programmare altri interventi, compatibilmente con le risorse disponibili, per adeguare progressivamente il territorio". Non si è fatta attendere la replica della Giunta Signorini alle accuse mosse dal consigliere di opposizione Marco Baldassini, secondo il quale l’occasione del cantiere sotto alla chiesa dei Frati poteva essere sfruttata per eliminare le barriere architettoniche lungo il marciapiede.

La spiegazione dal Castello: "L’eccessiva pendenza di alcune strade impedisce di adeguarle al Peba". E ovvero, citando il decreto ministeriale 236 del 1989, per l’abbattimento delle barriere negli spazi e nei servizi pubblici, l’articolo 8 prevede che la pendenza dei percorsi già esistenti debba essere al massimo dell’8 per cento. "La conformazione del territorio di Falconara – ricordano dal Municipio in una nota –, con le colline a ridosso della costa, rende alcune strade impossibili da adeguare, specie se non ci sono spazi per fare percorsi a zig zag e piazzole intermedie. È il caso di via Fra’ Dante Bucarini, dove la pendenza è del 18 per cento, caratteristica che la rende impraticabile per le persone in carrozzina, con o senza gradini". Dunque, Cipolletti e Barchiesi rivendicano che "il programma di abbattimento delle barriere architettoniche, avviato nella scorsa legislatura e portato avanti nel corso di cinque anni, ha riguardato tutti i quartieri di Falconara. Per realizzare gli interventi è stata utilizzata parte degli incassi dell’autovelox, mentre è stato finanziato grazie al contributo dell’Autorità l’adeguamento del sottopasso di via Mameli, per permettere alle persone in carrozzina di raggiungere la spiaggia dal centro città".