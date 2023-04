"Penisola, impensabile in cinque anni"

Penisola, nuove banchine e loro elettrificazione, dragaggi, spostamento dei traghetti, dogana e viabilità. La candidata sindaca del centrosinistra, Ida Simonella, fa il punto sul porto. Mappa dello scalo alla mano, sgombra il campo da "chiacchiere" e avanza le soluzioni. "La madre di tutte le soluzioni, la penisola, è un’idea di circa vent’anni fa – spiega Simonella –. Collegare la banchina rettilinea con la diga esterna, ricavandone punti di attracco per i traghetti. Parrebbe che lo Stato, condizionale d’obbligo, si impegni a trovare 300400 milioni per realizzarla. Sono sinceramente contenta se accadrà. Nel 2011 ho collaborato, come esperta Istao, con il gruppo di lavoro che aveva determinato il primo assetto di ‘penisola’. Detto questo qualche dubbio ti viene quando la destra e il suo candidato a sindaco dicono che si farà tutto in 5 anni. Affermazioni che sanno di tragico. Perché la ‘penisola’ non sta neanche nel piano regolatore del porto. Avrà percorsi di progettazione e autorizzativi, penso solo alle valutazioni strategiche e ambientali, che non si augurano. E poi gare non proprio da codice Salvini, e infine realizzazione". La Simonella fa esempi concreti. "Per avere un parametro prendo a esempio la banchina 27: deve ancora essere realizzata. Era prevista nel piano regolatore del 1988, la gara d’appalto risale al 2014. Per una serie di contenziosi tra primo e secondo classificato si è arrivati a chiudere la questione nel 2022. Ma ancora i lavori non partono. E dureranno 5 anni".