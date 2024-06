Penna oggi entra in giunta. Poi il sindaco farà "festa"

È cambiato ancora il programma per la presentazione del nuovo assessore. La nomina, infatti, avverrà oggi al Castello, in un contesto più sobrio (istituzionale), mentre resta confermato l’evento del pomeriggio – in spiaggia al Picchio Beach – che compatterà la maggioranza e permetterà al sindaco Stefania Signorini di festeggiare un anno dall’inizio del secondo mandato. Alle 12.30, in sala del Leone, Elisa Penna entrerà a far parte della Giunta. L’esponente leghista, candidata alle Amministrative 2023 in quota Uniti per Falconara ma non eletta, prenderà il posto del dimissionario Raimondo Baia, che ha lasciato le deleghe a Sport (assorbita da Ilenia Orologio) e Polizia locale (tenuta a sé dal sindaco). Il turnover sarà comunque accompagnato da un mini-rimpasto di deleghe. Penna, maestra di scuola 42enne, potrebbe vedersi assegnati i settori legati al mondo dell’istruzione, oggi in capo a Orologio. Poi, salvo ulteriori scossoni, voluti o non, la squadra accanto a Signorini non dovrebbe più subire modifiche. Almeno fino al giro di boa tra un anno e mezzo, quando a metà legislatura dovrebbero esserci altri movimenti nei ruoli apicali di governo (sembra anche per la presidenza del Consiglio), visti i risultati lusinghieri ottenuti da alcuni consiglieri e probabilmente per effetto degli accordi pre-elettorali. Intanto l’ingresso di Penna, esponente della Lega che a Falconara ha sostenuto Signorini senza simbolo e che, in maniera inusuale, era stata già data dal sindaco come assessore alla presentazione della "prima Giunta" del Signorini bis.

Dopo la presentazione dell’assessore, la festa si sposterà in spiaggia al Picchio Beach, intorno alle 18, in presenza di simpatizzanti, sostenitori, consiglieri e squadra di governo. Una curiosità: nel giorno in cui sarà nominato un assessore del Carroccio, la festa si svolgerà nello stesso chalet che, il 22 agosto 2020, accolse il comizio balneare del leader Matteo Salvini. Il segretario della Lega, allora, incassò un bagno di folla, ma anche quale contestazione di una sparuta minoranza. Quella visita anticipò di un mese la vittoria alle elezioni regionali, che permisero al centrodestra e al governatore Francesco Acquaroli di salire a Palazzo Raffaello.

Giacomo Giampieri