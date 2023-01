Pennazzi: "Caro energia e inflazione, ma abbiamo salvato questo trentennale"

di Giacomo Giampieri Marcello Pennazzi, amministratore delegato di Luciana Mosconi: ci traccia un bilancio del 2022 per l’azienda? "Devo premettere che è stato un anno complesso. Avremmo voluto festeggiare il nostro trentennale in maniera diversa, ma in generale tutto il comparto agroalimentare e il mondo produttivo hanno avuto delle difficoltà, in considerazione del caro energia e dell’ondata inflattiva. Luciana Mosconi, però, ha chiuso in crescendo e in particolare nell’ultimo trimestre. L’azienda ha sfiorato i 40 milioni di fatturato e complessivamente, come gruppo, siamo cresciuti dell’1%. Abbiamo investito molto nella comunicazione tout court e televisiva e abbiamo lavorato nella competitività dei prezzi per le famiglie, ma non è stato semplice visti gli aumenti delle materie prime". Che cosa è aumentato più di tutti? "Senza dubbio la semola di grano duro e le uova fresche. Ma anche le materie per gli imballaggi e, ovviamente, il costo dell’energia. Abbiamo riversato nel mercato il meno possibile, così da tenere i conti in ordine, pur dovendo compiere dei sacrifici economici. Ma lo abbiamo fatto sempre in maniera cosciente. L’obiettivo è stato quello di rimanere vicini ai consumatori". Come noto, infatti, i rincari nel mondo della pasta sono stati clamorosi... "Sì, fino a 1,20 euro al chilo. Abbiamo mediato...