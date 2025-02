‘Penserò a emigranti sopra neri vapori’:. La Macina in concerto per l’Unesco

Un evento di ampio respiro interculturale, ideato e promosso dal Gruppo FAI - Ponte tra Culture di Ancona. Stiamo parlando del concerto che questa sera (ore 21) il gruppo La Macina terrà all’interno del Teatro ‘Piero Alfieri’, situato in piazzale Camerino, nel quartiere di Posatora (adiacente alla Parrocchia Cristo Divino Lavoratore).

L’iniziativa è organizzata in occasione della ‘Giornata Internazionale della Lingua Madre’, indetta dall’Unesco per promuovere la madrelingua, la diversità linguistica e culturale e il multilinguismo. Il concerto si intitola ‘Penserò ad emigranti sopra neri vapori’, ed affronta il tema della ‘via spinosa’ della grande emigrazione verso le Americhe, che spesso ebbero come protagonisti i marchigiani (basti pensare a quanti di loro si trasferirono in Argentina).

Sul palco del teatro saliranno i membro dello storico gruppo capitanato da Gaston Pietrucci, da decenni impegnato nella ricerca e nella salvaguardia del canto popolare marchigiano, anche attraverso l’organizzazione di rassegne come il ‘Monsano Folk Festival’. Al loro fianco ci sarà di Milena Gregori (voce narrante). Si annuncia quindi una serata di rara suggestione interculturale, a cavallo tra due continenti ed epoche che hanno tracciato la storia e le vicende umane dei popoli coinvolti.

Ingresso senza prenotazione a contributo minimo di 10 euro.