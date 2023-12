"Pensiamo al modo in cui produciamo i tanti rifiuti"

"Isole smart con il buco piccolo per il conferimento? Perché tutti dovremmo iniziare a pensare a quanti rifiuti, uno su tutti le bottigliette in plastica, produciamo durante i nostri pranzi e cene. Dovremmo ripensare il nostro modo di produrre rifiuti e ragionare sul consumo di acqua consapevole". Così l’assessore Alessandro Tesei ieri in aula in risposta al consigliere Giancarlo Catani sulle nuove isole smart del centro storico (attivate il 15 dicembre), travolte negli ultimi giorni dalle polemiche e dai rifiuti di chi non è riuscito o non ha capito come aprirle (ma "si aprono con la tessera sanitaria di tutti in questa prima fase" ha spiegato Tesei). Per i problemi sorti l’assessore Tesei che nella vita è regista, ha girato anche un video lanciato su Youtube per spiegare come conferire. "Abbiamo comunicato la novità già da ottobre con degli avvisi sui vecchi bidoni – spiega – informato le associazioni di categoria. Abbiamo organizzato due giornate il 17 e 21 novembre dimostrative ma la risposta è stata abbastanza deludente nonostante la comunicazione". Chiarito anche che gli esercenti non debbono conferire in quelle isole: "Ci sono punti di raccolta cartoni per le attività commerciali dove posizionarli negli orari prestabiliti indicati sul sito del Comune".