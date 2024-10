Pensionati, in mille al corteo: "Gli aumenti sono una beffa. Siamo qui anche per i giovani. Così non si sopravvive più"

Un migliaio di persone, forse più: oltre ogni più rosea aspettativa degli organizzatori. E una voce unanime, accompagnata da striscioni, cori, fischietti e bandiere, per chiedere di rivalutare il piano per le pensioni – pensioni che nelle Marche sono tra le più basse del Paese e oltre il 50 per cento sotto la soglia di povertà – e al contempo per invocare una sanità pubblica e un fisco decisamente più efficienti. Si è riempita, Ancona, ieri mattina. Pensionate e pensionati, famiglie e giovani sono arrivati da tutte le Marche per prendere parte al corteo promosso dallo Spi Cgil e proposto – in questi giorni – in altre regioni d’Italia, perché, in attesa del dibattito parlamentare, "la legge di bilancio, così com’è stata presentata in Consiglio dei Ministri, non ci soddisfa". Lo ha specificato Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil Marche, schieratosi in testa al serpentone umano che, dalle 9.30, si è radunato all’ombra di Cavour ed è arrivato sino a piazza del Plebiscito, senza disordini, per il comizio finale.

Tanti erano i motivi per protestare. Specie per "gli aumenti beffa", così li ha definiti un anziano, per le pensioni minime. "E dire che io sono un buon pensionato – ha raccontato –. Ma sono qui perché mi sento vicino ai tanti amici, a chi mi sta intorno, a chi soffre. Gli hanno dato tre euro e dieci centesimi in più al mese. Ovvero dieci centesimi al giorno: è questa la realtà". Ha rafforzato il concetto Elisabetta Pasqualini, componente del sindacato pensionati di Osimo: "Io ho una reversibilità minima di mio marito, deceduto parecchi anni fa per una malattia professionale – ha spiegato a cuore aperto –. Mi rendo conto che sarebbe impossibile sopravvivere se dovessi farlo con 614 euro al massimo, ma normalmente 598 di minima. Impossibile per una persona che è sola e che possiede una casa, soprattutto in questi anni dove ci sono grossi problemi nell’accedere alle cure. E chi campa con 600 euro, ovviamente non può".

Pensioni, sanità, fisco: tutto collegato. "Abbiamo bisogno di una sanità pubblica che funzioni e maggiori servizi – ha integrato il ragionamento Elio Cerri, segretario generale Spi Cgil Marche – perché possiamo anche avere un risparmio o dare un contributo sulle nostre pensioni, ma in egual misura ci dovrebbe essere corrisposta, in alternativa, una prestazione sanitaria o una prestazione di carattere sociale nel territorio. E questo non avviene affatto, oggi. Né per noi, né per i giovani". Già, i giovani. Più volti citati ad una manifestazione di pensionati. Perché molti "nonni" o genitori hanno le idee chiare sul loro futuro, che va assolutamente salvaguardato. Per Cerri, "andrebbe rivista la normativa delle pensioni, perché il loro lavoro è spesso precario o saltuario, e non matureranno un diritto pieno come è accaduto per noi. Ma anche il metodo di calcolo pensionistico è differente. Ecco perché siamo in piazza per loro".

I dati sulla povertà diffusi dall’Istat sono una fotografia tristemente nitida per Santarelli e si legano, ovviamente, al precariato: "Nelle Marche più si è giovani, più si è poveri. Siamo in piazza per tutelare le pensioni e i salari".