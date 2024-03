"Pensione dimezzata, nessuna spiegazione"

"Per due mesi mi hanno tolto quasi la metà della pensione, oltre mille euro, senza avvertirmi e senza spiegazioni che pure ho chiesto all’Inps anche recandomi agli sportelli. Ho provato più volte a mettermi in contatto con gli uffici spiegando che c’era un errore ma mi hanno risposto che funziona così e che poi tutto verrà conguagliato. Tra l’altro non è il primo errore. Ma possibile che un pensionato non abbia diritto di sapere con certezza che introito mensile avrà?".

A parlare, amareggiato è lo jesino Claudio Zamporlini, ex delegato sindacale Filctem Cgil che a gennaio e febbraio si è trovato con appena 500 euro di pensione a fronte di oltre il doppio che dovrebbe percepire. "Il primo settembre del 2021 – spiega Zamporlini al Carlino - sono andato in pensione come commerciante e a giugno dello scorso anno la pensione è diventata definitiva. Probabilmente in seguito alla chiusura della precedente a luglio del 2023 è venuto fuori un errore. Mi hanno richiesto indietro 2.513 euro perché mi erano stati versati dei soldi in più. Ho chiesto di rateizzare. Ho ancora 32 rate da pagare e mi stanno continuando a decurtare la pensione per un problema non certo mio, visto che i calcoli vengono fatti esclusivamente da loro". "Mi trovo con una pensione decurtata ogni mese senza sapere perché ne’ come sarà quella del mese successivo - aggiunge Zamporlini -. Secondo quando sono riuscito a ricostruire ci sono stati una serie di errori con l’Irpef e così a gennaio mi sono trovato con una pensione bassissima come pure a febbraio. Ho provato a chiedere spiegazioni ma mi hanno detto che era il sistema che calcolava in automatico il tutto. Eppure fino al 31 ottobre scorso mi hanno comunicato che non avevo alcun debito ne’ credito. Quindi ho pensato che era tutto a posto poi invece a gennaio la sorpresa. Chiedo solo di avere certezza su quanto mi spetta e su che cifra potrò contare il mese successivo. Per fortuna ho una piccola rendita da una casa in affitto altrimenti sarebbe difficile, tra l’altro con tutti i rincari che dobbiamo subire, barcamenarsi con questi ‘imprevisti’. Ad aprile dovrei avere, secondo quanto ho accertato dai miei documenti, la pensione regolare, ma chi mi dice che a maggio non mi troverò un’altra volta con la pensione quasi dimezzata? Credo che il cittadino – conclude Zamporlini - abbia diritto delle spiegazioni su quello che il reddito mensile su cui deve vivere".

Sara Ferreri