Pensioni da "poveri": "Le Marche come al Sud. La Regione inverta la rotta"

Marche, le pensioni ci avvicinano al Sud Italia: "Siamo sempre più poveri, penalizzate le donne". È questo il quadro che emerge dall’elaborazione Ires Cgil dei dati Inps 2024 sulle pensioni vigenti. Loredana Longhin, segretaria Cgil Marche e Vilma Bontempo, Spi Cgil marche analizzano la situazione: "Le Marche scivolano verso la povertà, le donne percepiscono una media di 815 euro in meno rispetto agli uomini. Non rassegniamoci a diventare una regione del Sud. La Regione inverta la rotta prima che sia troppo tardi". Sono 536.919 le prestazioni pensionistiche e assistenziali attualmente erogate dall’Inps Marche, di cui 301 mila di vecchiaia (56.2% del totale), 24 mila di invalidità (4.6%), 110 mila pensioni ai superstiti (20.5%), 14 mila assegni sociali (2.7%) e 86 mila prestazioni a invalidi civili (16%). Pertanto, le prestazioni di naturale previdenziale rappresentano l’81,3% del totale mentre quelle di naturale assistenziale sono il 18,7%. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Inps, elaborati dall’Ires Cgil Marche. L’importo medio mensile delle pensioni è di 956 euro lordi, con valori medi che variano dai 1.244 euro delle pensioni di vecchiaia ai 489 euro delle pensioni agli invalidi civili. Le pensioni di vecchiaia sono inferiori a quelli nazionali: -224 euro lordi medi mensili. Particolarmente significativa è la differenza negli importi delle pensioni dei lavoratori dipendenti che sono di 1.445 euro, ovvero -264 euro mensili rispetto ai valori medi nazionali e -358 euro rispetto alla media delle regioni del Centro. Considerando poi le pensioni di vecchiaia, le Marche si posizionano nella parte bassa della classifica per importo medio mensile. La Campania, la Sicilia e la Sardegna e la Puglia, hanno importi più alti. Da noi, 303mila prestazioni pensionistiche, pari al 56,5% del totale sono inferiori a 750 euro al mese (53,7% la media nazionale): dunque, circa 6 pensioni su 10 registrano un importo inferiore alla soglia della povertà. Significativo il gap fra uomini e donne: se i primi percepiscono 1.530 euro lordi, l’importo corrisposto alle donne è di 902 euro, ovvero mediamente 628 euro in meno ogni mese rispetto ai colleghi maschi. La differenza per le pensionate ex lavoratrici dipendenti arriva a -815 euro mensili. Il divario delle pensionate marchigiane emerge anche con le donne delle altre regioni, con una differenza media di 123 euro in meno al mese. Per Longhin "questa situazione preoccupa, ma risalire è possibile".

