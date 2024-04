Pensioni d’oro, anziani raggirati: incassa e sparisce

Era una persona conosciuta in città perché aveva sempre lavorato con gli istituti previdenziali e quindi godeva di una buona fama e credibilità. Di lui si sono fidati tre pensionati che gli hanno affidato parte dei risparmi per vedersi aumentare la pensione già percepita, pensando di aggiustare dei cavilli burocratici passati, ma non hanno visto nessun aumento e tanto meno il denaro che gli avevano affidato. Con l’accusa di truffa aggravata, in un caso anche tentata, e traffico di influenze illecite, è finito a processo davanti alla giudice Martina Marinangeli un chiaravallese di 62 anni. Le vittime se le era scelte bene, tutte anziane tra i 67 e gli 80 anni che quando hanno iniziato a mangiare la foglia si sono mortificate così tanto che per vergogna non sono riuscite subito a raccontarlo ai propri figli. Suonando alle loro abitazioni il 62enne esperto in trattative si era offerto di aiutarli a prendere più pensione, qualche centinaia di euro in più rispetto a quello che già riscuotevano mensilmente e che gli avrebbe fatto comodo andando in su con gli anni e quindi più vulnerabili e con più esigenze di vita. "Fai così e vedrai che prenderai di più - diceva il presunto truffatore alle sue vittime - puoi riscattare anche il servizio di leva". Proprio così, da una delle vittime si è fatto dare 1.750 euro come ricongiungimento del servizio militare al periodo lavorativo. La prima a cadere nella sua trappola è stata una 73enne che tra settembre del 2017 e ottobre del 2019 gli ha consegnato la bellezza di quasi 5.600 euro credendo di aumentare così la sua pensione e quella del marito. Poi è toccato ad un 67enne al quale non solo ha preso il denaro relativo al ricongiungimento della leva militare ma si è fatto pagare anche l’intermediazione che avrebbe fatto con l’Inps, vantando conoscenze ai vertici (non vere), per un importo di 650 euro. All’ultima vittima, un 80enne, una truffa è stata solo tentata, gli aveva chiesto 245 euro per iniziare, era gennaio 2020, ma l’anziano non li aveva da darglieli, ma una seconda invece ci è riuscito per l’importo di 100 euro. Altri 100 euro li ha pagati per l’intermediazione che si era spacciato di poter fare senza averne titolo. Gli anziani si sono insospettiti perché dopo i pagamenti non vedevano mai le ricevute e i resoconti. A quel punto hanno smesso di pagare e il 62enne è sparito. Sono partite le denunce. Tuttora è irreperibile. L’imputato è difeso dall’avvocato Michele Zuccaro. Due vittime si sono costituite parte civile con l’avvocato Marianna Fioretti. Il dibattimento si aprirà il prossimo 8 novembre con i prima quattro testimoni da sentire. Le truffe si sono consumate tra settembre 2017 e febbraio 2020.