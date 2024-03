"Pentagon, la ragione aurea della bellezza": protagonista la Mole

Mega, la Meta Gallery di Popsophia, continua la sua ricerca estetica nella fenomenologia della percezione e propone un nuovo allestimento dedicato alla Mole di Ancona e alla sua rappresentazione geometrica.

E’ infatti il pentagono il centro della riflessione che Popsophia proporrà dal 21 al 24 marzo per raccontare come matematica, estetica e filosofia si incontrino nella bellezza dei numeri che diventa estetica della forma. Orientarsi nello spazio è l’abilità geometrica che tutti usiamo per affrontare il mondo.

"Pentagon, la ragione aurea della bellezza" è un omaggio alla figura cosmica che in sé racchiude l’enigma dell’universo con i suoi cinque elementi: il fuoco, la terra, l’aria, l’acqua e lo spirito.

Il pentagono è il luogo eletto del pensiero, la sua diagonale una sezione aurea perfetta, che combina il due, il primo numero pari, e la perfezione del tre, il più piccolo dei dispari.

L’unione perfetta dei diseguali, cioè il pentagono. Grazie alle potenzialità offerte dallo spazio immersivo di MeGa lo spettatore potrà non solo ammirare e percorrere l’allestimento, ma compenetrare i misteri di alcune forme geometriche che hanno ispirato matematici, scienziati, artisti.

Nel percorso della mostra, ideata da Lucrezia Ercoli, curata da Evio Hermas Ercoli e realizzata dai designer e sviluppatori Alessandro Nardi, Leonardo Nardi, Mirko Verdecchia e Riccardo Preterossi, sarà possibile compiere un viaggio fra quelle figure solide, che hanno rappresentato grandi interrogativi culturali: semplici prodotti della geometria o l’ossessione della perfezione per gli artisti di ogni tempo?

La mostra sarà visitabile dalle ore 17 alle 19 e dalle 21 alle 23, con il supporto di un tutor. E’ gradita la prenotazione tramite whatsapp al numero 3398108134.