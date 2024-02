"Pentagon", una mostra dedicata alla Mole

Nella sua prima fase ad Ancona ‘Popsophia’ ha riscosso grande successo con tutte le iniziative presentate. Compresa la mostra con visita immersiva "Bello è il brutto e brutto è il bello", che viste le numerose richieste è stata prorogata sino a fine febbraio (visite sabato e domenica dalle 16.30 alle 18.30, con prenotazione tramite Whatsapp al 3398108134). Ora il festival ‘replica’ con ‘Pentagon – La ragione aurea della bellezza’. MeGa, la Meta Gallery di Popsophia ospiterà un omaggio alla composizione pentagonale della Mole Vanvitelliana, un viaggio fra la geometria e l’arte. Al centro dell’attenzione sarà una ‘figura cosmica’ che in sé racchiude l’enigma dell’universo con i suoi cinque elementi: il fuoco, la terra, l’aria, l’acqua e lo spirito. La Pentade, il 5, il numero pitagorico della bellezza, dell’armonia. Il pentagono è il luogo eletto del pensiero, la sua diagonale è la sezione aurea perfetta, che combina il 2, il primo numero pari, e la perfezione del 2, il più piccolo dei dispari. L’unione perfetta dei diseguali, cioè il pentagono. Una mostra filosofica, dove, per dirla con Platone, "non entri chi non conosce la geometria". Anche questa mostra sarà visitabile attraverso visori VR.

’Popsophia’ significa anche laboratori. Due quelli previsti. Il primo è ‘Al di là del bene e del male – Dialogo filosofico per tutti’, un workshop di consulenza filosofica per adulti, un dialogo intorno a tematiche del vissuto individuale e collettivo in cui ciascuno è parte attiva e dà forma al pensiero dell’altro. Il secondo, rivolto ai bambini, è ‘Buoni e cattivi’. La pratica filosofica, il prendersi cura dei propri pensieri, è un’attitudine che può essere sperimentata già con l’infanzia.