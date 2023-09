Pentola di acqua bollente addosso: grave bimba di due anni

Ancona, 25 settembre 2023 – Travolta da una pentola contenente acqua bollente caduta dai fornelli, paura per una bimba afghana di 2 anni. La piccola ora si trova ricoverata al centro grandi ustionati di Cesena. L'incidente domestico è avvenuto nella frazione di Palombara. In casa con la piccola c’era la mamma. La donna stava cucinando e mentre ha preso in mano una pentola piena di acqua bollente la figlioletta si sarebbe arrampicata addosso a lei facendola sbilanciare e investendola così del contenuto bollente.

La donna ha dato subito l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. la bambina ha riportato ustioni di secondo grado che hanno interessato torace, gambe e inguine.

Coinvolto il 50 per cento del corpo della piccola. La bambina fortunatamente non sarebbe pericolo di vita. E’ rimasta sempre cosciente e una volta stabilizzata è stata trasferita al centro grandi ustionati Cesena, più indicato per trattare pazienti che hanno riportato bruciature.