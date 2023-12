Pentole sporche pronte per essere riusate: multato ristorante etnico

Pentole sporche con un residuo di cibo nel fondo e pronte per essere riusate senza la dovuta pulizia e igiene. Le hanno trovate in un ristorante i poliziotti, giovedì, nel corso dei controlli nelle attività di bar e ristorazione indetti insieme agli ispettori del servizio di igiene e sanità pubblica. Entrando in un ristorante etnico che si trova nel centro cittadino, non molto lontano da corso Garibaldi, gli agenti hanno controllato la cucina e il pentolame usato per preparare le pietanze da somministrare alla clientela è stato trovato con residui di cucinato, in violazione dei protocolli di autocontrollo denominati Haccp, specifico per chi tratta di generi alimentari rivolti al pubblico. Per questo motivo il ristoratore, di origini straniere, di 44 anni, verrà sanzionato con un verbale di contestazione che ammonta a 2mila euro. Inoltre è stata rilevata la presenza di barriere architettoniche che non permettono l’accesso ai portatori di handicap. Difatti la sala ristorante si trova nel piano seminterrato e non vi sono strumenti che permettano alle persone disabili di accedervi.