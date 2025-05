Penultima giornata Prima Categoria: lotta playoff e salvezza accese

Penultima giornata della stagione regolare in Prima Categoria e sarà bagarre per la lotta playoff e per la zona salvezza. Perché nel girone B il primo posto è già stato assegnato. La Castelfrettese ha blindato la promozione nell’ultimo turno. Oggi i biancorossi saranno di scena sul campo di un’Olimpia Marzocca che non può perdere ulteriore terreno dal quinto posto. Il big match nel girone B è quello tra Borghetto e Montemarciano, rispettivamente quarta contro seconda in classifica. L’Ostra terza, ospita la Filottranese, mentre è derby per Fc Osimo impegnata in casa (a Osimo Stazione) nella stracittadina contro il San Biagio. Quest’ultimo è in piena lotta per la salvezza. Nella zona calda della classifica da segnalare la sfida tra Pietralacroce e Staffolo, mentre la Sampaolese sarà sul campo della Castelleonese. Castelbellino a Camerano. La Labor, ultima, ospiterà il Borgo Minonna. Nel girone C, Camerino già in Promozione, la Passatempese a caccia dei tre punti contro l’Urbis Salvia, ultima, mentre l’Argignano è di scena in casa del Casette d’Ete.

Girone B, oggi: Borghetto-Montemarciano, Castelleonese-Sampaolese, FC Osimo-San Biagio, Labor-Borgo Minonna, Olimpia Marzocca-Castelfrettese, Ostra-Filottranese, Pietralacroce-Staffolo, Real Cameranese-Castelbellino. Classifica: Castelfrettese 63; Montemarciano 53; Ostra 52; Borghetto e FC Osimo 47; Olimpia Marzocca 46; Borgo Minonna 45; Filottranese 37, Real Cameranese 35; Castelleonese 31; Castelbellino 29; San Biagio e Pietralacroce 26; Staffolo 25; Sampaolese 21; Labor 18. Prossimo turno (30esima e ultima giornata). 10/05: Borgo Minonna-FC Osimo, Castelbellino-Castelleonese, Castelfrettese-Ostra, Filottranese-Pietralacroce, Montemarciano-Olimpia Marzocca, Sampaolese-Borghetto, San Biagio-Real Cameranese, Staffolo-Labor.

Girone c. Oggi: Camerino-San Claudio, Casette d’Ete-Argignano, Castelraimondo-Real Elpidiense, Elite Tolentino-Belfortese, Montecassiano-Borgo Mogliano, Montecosaro-Potenza Picena, Passatempese-Urbis Salvia, Portorecanati-Montemilone Pollenza Classifica: Camerino 57; Borgo Mogliano 50; Castelraimondo 47; Potenza Picena e San Claudio 40; Belfortese e Elite Tolentino 39; Montecassiano 38; Passatempese, Portorecanati, Montemilone Pollenza e Argignano 37; Montecosaro 30; Casette d’Ete 29; Real Elpidiense 28; Urbis Salvia 14. Prossimo turno, 10/05: Argignano-Camerino, Belfortese-Castelraimondo, Borgo Mogliano-Passatempese, Montemilone Pollenza-Montecassiano, P. Picena-Casette d’Ete, Real Elpidiense-Portorecanati, San Claudio-Elite Tolentino, Urbis Salvia-Montecosaro.