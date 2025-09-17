Peperoncino, canapa e musica. Torna il "Festival Pikkanapa"

Torna il Festival Pikkanapa a Jesi con degustazioni, bancarelle e musica dal vivo. Si tratta del "primo e unico Festival e mostra mercato del peperoncino e della canapa". Si inizierà venerdì sera (ore 22, ingresso libero) in piazza Federico II con Brandy la chitarra e Vai, musica groove e Disco-funk Anni ‘70-‘80.

Sabato, stessa ora e location, si proseguirà con la tribute band dei Beatles The Crosswalkers, ma anche con la gara di peperoncino rivolta a chi vorrà mettersi alla prova con le papille gustative e il piccante. E infine domenica (alle 21) la chiusura del festival con la musica balkanica della Iljazi Famili group, preceduta (dalle 19, 30) dal work shop di danze greche con Zorba dance, intrattenimento per tutti i gusti e le età.

Le escursioni musicali degli Iljazi Family Group attraversano i territori che fecero parte dell’impero bizantino, sconfinando anche nelle regioni che risentirono in qualche misura dell’influenza di quel mondo, compresa il sud della nostra penisola ricca di suoni e canti, che richiamano antiche identità culturali.

Per le tre giornate del festival saranno a disposizione stand per le degustazioni. Non mancheranno esposizioni di prodotti a base di canapa e peperoncino, ma anche la dimostrazione delle ricette da realizzare con questi prodotti, abbinamenti raffinati, attività per bambini, presentazione di libri a tema, oltre agli attesi concerti dal vivo. Sabato (18,30) anche un dibattito sulla canapa industriale.