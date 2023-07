Peque vola in cielo, la piccola chihuahua trovata seminascosta bordo strada dopo l'incidente

di Silvia Santini

Nel lieto fine ci speravano tutti ma così non è stato, la dura realtà si è abbattuta su quella stessa strada. Peque purtroppo non ce l’ha fatta. Quando è stata ritrovata, la piccola chihuahua era ancora viva. E’ spirata tra le braccia di un volontario della Lav di Ancona, la Lega anti vivisezione, che tanto si è spesa da sabato per ritrovarla viva. Durante il weekend era stato accorato l’appello della Lav per il ritrovamento della cagnolina scomparsa che viaggiava con la famigliola di Lodi. Era di proprietà della nuora dell’uomo deceduto sabato scorso nel tratto tra Ancona Sud e Loreto. Peque si stava dirigendo con la famiglia in Puglia per le vacanze. "Si cerca la cagnolina fuggita via dopo il tragico schianto in A14. Se qualcuno l’ha messa in sicurezza o ha informazioni utili, contattare i numeri indicati nel nostro gruppo Facebook – avevano scritto sui social i volontari -. Abbiamo percorso tutto il tratto autostradale Ancona-Loreto-Ancona a 20 chilometri orari per escludere che fosse morta nelle carreggiate e non abbiamo trovato nulla. Abbiamo parlato con i responsabili dell’autogrill e del benzinaio situati subito dopo l’incidente e lasciato i nostri recapiti. Continuate a diffondere l’appello anche fuori regione, magari qualcuno che viaggiava potrebbe essere riuscito a prenderla". Domenica sera invece la scoperta. Peque è stata trovata seminascosta bordostrada, a pochissimi metri dal luogo dell’incidente. Quando la Suzuki su cui viaggiava con la sua famiglia si è schiantata contro il guard rail è rimasta imprigionata con gli altri all’interno della macchina. All’arrivo dei soccorritori, impaurita è scappata. E’ stata investita e sbalzata bordo strada, non si sa a che ora. "Era spaventatissima quando l’abbiamo vista", ha raccontato commosso un volontario. Poi è deceduta, di fronte a loro, quasi aspettasse di vedere un volto umano, carezzevole. "Purtroppo Peque è volata in cielo. A nome nostro e dei proprietari ringraziamo in primis la Croce Gialla di Camerano perché grazie a loro abbiamo potuto conosce il punto esatto dell’incidente e quindi dove concentrare le ricerche, i giornalisti, tutti quelli che hanno condiviso ovunque e pregato tanto per un lieto fine – hanno detto dalla Lav -. Grazie cuore tutte le persone che hanno costeggiato l’A14 provando a cercare ovunque, i volontari delle associazioni intervenute che si sono unite ed insieme hanno fatto l’impossibile. Ringraziamo chi in autostrada si è fermato e ci ha aiutato a recuperarla investita ma ancora viva facendo sì che se ne andasse circondata da tutto l’amore delle tante persone presenti che non l’hanno fatta sentire sola. Ringraziamo la clinica Giuliodori di Osimo che ha preso in carico Peque e si accorderà con i proprietari per la cremazione".

La storia di Peque ha commosso il web. Centinaia i messaggi sotto la pagina della Lav. Tutti speravano in un raggio di sole dopo la tempesta. Purtroppo così non è stato.