Per andarsi a ubriacare le rubava i soldi e la picchiava fino a rompere le costole

Picchiata per avere i soldi con cui andava ad ubriacarsi e a comprare i gratta e vinci. Lo avrebbe subito una 53enne, dal 2017 al 2022, dal compagno di 48 anni affetto da una grossa dipendenza alcolica.

La donna ha testimoniato nel processo a carico dell’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, in corso al tribunale di Ancona con la giudice Martina Marinangeli. In due episodi, avvenuti tra il 2017 e il 2018, il compagno l’avrebbe picchiata così forte da romperle le costole.

"Le ho sentite anche incrinarsi - ha raccontato in aula la vittima - una volta sono state le costole anteriori, l’altra le posteriori. Gli avevo detto di tornare a casa perché era ubriaco. Quella sera ci trovavamo in auto, lui voleva guidare per forza è stata discutendo con un passante. Mi ha sbattuta contro il finestrino poi una volta a casa mi ha preso a calci con le scarpe infortunistiche e mi sono ritrovata a terra con le costole rotte".

Due mesi dopo altre botte pesanti e la rottura delle altre. Il compagno l’avrebbe anche offesa dicendole che era grassa e si vergognava di lei.

"Mi paragonava ad una busta di fava - ha spiegato la vittima - che ero grassa e non sapevo parlare. Ho cercato di salvare il salvabile della relazione ma lui non cambiava". La donna ha fatto denunce poi in parte anche ritirate. Lui sarebbe arrivato anche a chiedere i soldi del tfr per fumare e bere.

"Mi diceva che doveva farci la spesa - ha spiegato la 53enne - ma in casa c’era tutto. Ho sempre lavorato quasi solo io. Se chiedevo cosa ci faceva lui mi dava altre botte".

Gli episodi violenti sarebbero proseguito anche sotto il lockdown. Diversi i certificati medici del pronto soccorso dove la vittima finiva dopo le botte. Almeno tre quelli forniti in sede di denuncia ai carabinieri. Prossima udienza il 3 ottobre.

ma. ver.