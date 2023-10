Per Breno e Castegnato il bilancio è ancora in rosso

BRENO (Brescia)

Il girone C di serie D si sta rivelando molto selettivo e per Breno e Atletico Castegnato, le due bresciane inserite in un raggruppamento a larga maggioranza veneta e friulana, la settima giornata che andrà in scena domani riveste già le caratteristiche di un esame da non sbagliare. Una situazione che vale in modo particolare per i camuni, che renderanno visita alla Virtus Bolzano in quello che può essere definito un autentico spareggio per la zona salvezza. I granata, infatti, chiudono la classifica con due soli punti, ma gli altoatesini sono nel quartetto che precede la formazione di mister Bersi di una sola lunghezza. Numeri che fanno capire in modo chiaro l’importanza della posta in palio in questo delicatissimo duello diretto, che il Breno dovrà affrontare con una concentrazione diversa rispetto a quella che sta accompagnando le prestazioni dei camuni.

Una situazione che si fa ancora più difficile se si aggiungono le difficoltà ad approcciarsi alla gara che stanno ostacolando il percorso dei granata, come è accaduto nel match casalingo con l’Este, quando ai giallorossi sono bastati 60’’ per firmare la rete che, in pratica, ha deciso il match.

Anche il Castegnato è atteso da una partita da non sbagliare. La formazione di Guerra, che fa parte del quartetto con tre punti, dovrà rendere visita all’Este, una squadra che ha ricevuto nuovo slancio grazie alla vittoria conquistata in Valcamonica. La matricola franciacortina deve ritrovare la solidità e la convinzione che sono venuti meno con la Dolomiti Bellunesi e mettere in campo tutto l’orgoglio necessario per frenare la voglia di correre degli ambiziosi patavini. Luca Marinoni