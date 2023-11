Per Choco Marche 22 anni di dolcezza. Taglio del nastro in piazza Cavour

E sono 22. taglio del nastro ieri per la tre giorni di Choco Marche, un appuntamento fisso del cartellone anconetano. La rassegna organizzata da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino con il patrocinio di comune di Ancona e Camera di Commercio delle Marche, fino al 19 novembre, è tornata per trasformare Ancona nella capitale del cioccolato di qualità. Ben 20 le cioccolaterie e pasticcerie artigianali che per tutto il weekend proporranno le loro specialità, tra cui, novità di quest’anno, il ‘Cioccolatino Bono un bel po’’, un omaggio al capoluogo, che ogni Maestro Cioccolatiere declinerà nella sua specialissima versione. A essere coinvolte complessivamente 40 imprese del territorio che stanno dando vita ad un programma di eventi ricchissimo: 22 i laboratori per bambini, percorsi sensoriali, show cooking e 11 degustazioni guidate da professionisti del settore enogastronomico: "Con questa 22esima edizione abbiamo registrato un record di presenze di imprese e maestri cioccolatieri coinvolti, segno che alla manifestazione viene riconosciuto un grande valore" hanno sottolineato Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario d Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino. Oggi spazio a Paolo Brunelli, il ‘Maestro manipolatore di cose dolci’, con 4 appuntamenti, alle 16, 17, 18 e 19. Domani 19 ristoratori, artigiani del food, coffelier ed esperti di spirits proporranno quattro diverse esperienze gustative con nuovi abbinamenti enogastronomici grazie ai quali si potranno assaporare aromi non convenzionali.