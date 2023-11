Per Choco Marche un bilancio dolcissimo: 50mila visitatori

Dolce la manifestazione, Choco Marche. Dolcissimo il bilancio, oltre 50mila visitatori nell’arco di tre giorni. Si chiude con un saldo nettamente positivo la 22esima edizione della kermesse ideata da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, in collaborazione con il Comune di Ancona e la Camera di Commercio delle Marche. L’evento, da venerdì a domenica, ha animato il centro città grazie alle 20 cioccolaterie e pasticcerie artigianali presenti, che hanno permesso ai tanti visitatori di scoprire e conoscere le eccellenze più golose del territorio e di proiettare, di fatto, il capoluogo verso il Natale (l’inaugurazione il prossimo 2 dicembre con l’accensione dell’albero, ndr). Grande successo per la novità ‘Il cioccolatino bono un bel po’", nonché per i laboratori che hanno visto protagonisti i bambini e i salotti del gusto con attività dedicate ed esibizioni dei maestri cioccolatieri marchigiani. "Con 22 edizioni, in cui abbiamo registrato un numero crescete di espositori e visitatori, Choco Marche è l’iniziativa più longeva organizzata ad Ancona – il commento di Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino -. Rappresenta un volano per le imprese del settore cioccolatiero, che nelle Marche conta oltre 330 produttori". Paolo Longhi e Luca Casagrande, presidente e responsabile di Confartigianato Ancona, invece, hanno sottolineato "l’impegno nel realizzare iniziative che durante tutto l’anno possano portare visitatori ad Ancona e rendere la città piacevole a chi ci vive". In chiusura l’intervento di Giulia Mazzarini, responsabile marketing e del comparto alimentare di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino: "Lavoriamo per far sì che Choco Marche diventi ad ogni edizione sempre più un brand in grado di promuovere la qualità".

Giacomo Giampieri