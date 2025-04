Per "Fare Futuro" ad Ancona arriva anche Stefano Rossi

Prosegue il percorso “Fare Futuro” di Cna Ancona, il progetto che, in occasione dell’80° anniversario dalla fondazione dell’associazione, accompagna il territorio in una riflessione collettiva sul futuro dell’artigianato, del lavoro e delle nuove generazioni. Il prossimo 28 maggio, alle ore 9:30, presso il Teatro delle Muse di Ancona, si terrà l’incontro “Sogni, Talenti e Lavoro”, un appuntamento dedicato agli studenti delle scuole superiori, per alimentare nei giovani la consapevolezza dei propri talenti e delle proprie possibilità future.

Protagonista dell’evento sarà Stefano Rossi, psicopedagogista, scrittore, direttore scientifico di MyEdu Coaching, e uno dei massimi esperti di adolescenza in Italia. La sua attività di ricerca, iniziata oltre vent’anni fa lavorando nei centri per ragazzi in difficoltà, ha dato vita a un metodo educativo innovativo che pone al centro l’educazione emotiva, l’empatia e la cura delle relazioni. Il suo “Metodo Rossi” si ispira non all’efficientismo contemporaneo, ma alla lezione di Don Milani, come sottolineato anche dal Corriere della Sera. Autore di numerosi bestseller editi da Feltrinelli, curatore di manuali scolastici per Pearson/Sanoma e collaboratore stabile di Focus Junior e Donna Moderna, Rossi è riconosciuto a livello nazionale per il suo contributo alla crescita educativa ed emotiva delle nuove generazioni.

Con il suo intervento ad Ancona aiuterà i ragazzi a esplorare il proprio mondo interiore e a riconoscere i talenti autentici che ognuno custodisce, offrendo strumenti concreti per trasformarli in opportunità di vita e di lavoro. Accanto a lui, il giornalista, autore e storyteller Luca Pagliari accompagnerà gli studenti in un viaggio emozionale alla scoperta della forza dei sogni: come riconoscerli, difenderli e coltivarli nel tempo, nonostante le difficoltà e i condizionamenti esterni.

A completare la mattinata, alcune testimonianze di imprenditrici e imprenditori racconteranno come la scoperta del proprio talento e la fedeltà ai propri sogni abbiano dato vita a progetti imprenditoriali di successo, dimostrando che passione e competenza possono costruire un futuro solido e soddisfacente.