3 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
"Per Gaza in nome di S. Francesco". Ad Albanese il premio Gentile

Domani alle 21, nella giornata dedicata a San Francesco d’Assisi, il teatro Gentile ospiterà l’evento ’Fabriano per la Pace, Fabriano per Gaza’, una serata di arte, musica, parole e immagini promossa dal Comune, in collaborazione con la diocesi e altre importanti realtà cittadine. "L’iniziativa rappresenterà – spiegano dal Comune – un’occasione di sensibilizzazione e riflessione, con il coinvolgimento di associazioni, scuole e gruppi culturali, che hanno scelto di portare sul palco espressioni artistiche e testimonianze per dare forza al messaggio universale della pace".

Il programma prevede performance musicali, letture, danze, proiezioni e l’intervento della giornalista Giulia Cerqueti. Il ricavato – l’offerta è libera – sarà devoluto a Emergency. "Fabriano – dichiara il sindaco Daniela Ghergo (in foto) – non resta indifferente di fronte al dramma dei conflitti che colpiscono i più fragili, in particolare i bambini. Il dramma che si sta consumando a Gaza coinvolge le nostre coscienze e ci richiama alle nostre responsabilità. Non possiamo restare indifferenti di fronte alla sofferenza dei più piccoli e dei più fragili. Attraverso l’arte e la cultura, vogliamo affermare con forza che la pace è un impegno concreto. Da Fabriano questa voce si alzerà ancora più forte il 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e simbolo universale di pace, la quale coincide con la mattinata della cerimonia del Premio Gentile da Fabriano, che quest’anno sarà consegnato a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati".

