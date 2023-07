Per i grandi show 2167 euro Urge una variazione di bilancio "Ma il porto antico è scomparso"

Una variazione di bilancio da approvare prima delle ferie d’agosto per salvare soprattutto la stagione culturale 2023. La prossima settimana il documento redatto dal vicesindaco Giovanni Zinni approderà prima in Commissione e poi i Consiglio: "Le casse per la cultura sono vuote e per questo sto limando i dettagli per trovare le risorse di bilancio corrente per questo settore, per le manutenzioni, tra strade e marciapiedi, per il decoro, il verde e gli sfalci". Per ora la musica della nuova giunta è sempre la stessa: "Abbiamo ereditato una carenza di risorse sulla cultura _ ha aggiunto l’assessore Anna Maria Bertini _ riuscendo però a confermare gli eventi di Amo la Mole. I tagli ai contributi non sono una volontà politica, ma oggettiva perché fino alla variazione di bilancio siamo a 0 euro". Per Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del tu) i tagli invece sono evidenti e la responsabilità non può essere attribuita alla passata gestione. Il tema è collegato agli eventi al porto di cui non c’è traccia nel programma di governo. Dopo la stagione del 2019 e il Covid l’area del Porto Antico non ha più ospitato nulla: "Stiamo lavorando per la Festa del Mare a settembre _ ha replicato l’assessore con delega ai ‘Grandi eventi’, Angelo Eliantonio (Fratelli d’Italia), alla consigliere Dem Mirella Giangiacomi _. Dalla vostra giunta abbiamo ereditato 2.167 euro per i grandi eventi". Sul tema degli eventi e della cultura entra anche il discorso sul Museo Omero, un’autentica eccellenza a livello nazionale che, stando al documento programmatico dovrebbe vedere una ‘ridefinizione degli accordi’. L’assessore Bertini ha esposto la storia, ma di fatto il futuro del Museo Omero resta in bilico alla luce del mancato finanziamento regionale: "Troverete le risorse, lo volete salvare oppure no?" ha attaccato la candidata del centrosinistra. Infine la querelle tutta interna alla maggioranza sul futuro della Sagra della Spuntatura di Sappanico, con la 54a edizione in programma il 29 e 30 luglio. La giunta è pronta a dare il patrocinio, ma secondo la consigliera Maria Grazia De Angelis (FdI) "il sito non è idoneo".