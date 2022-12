Per il centrosinistra è il giorno della Banzi

di Giacomo Giampieri

Nessuno ha smentito le indiscrezioni di stampa (e in politica è più di un indizio). Nessuno ha confermato: "Non possiamo rispondere, ma saprete tutto domani". Quel "domani" è oggi, in realtà. Ed è una data che corrisponde alla presentazione di Annavittoria Banzi come candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Ormai non vi sono dubbi, sarà lei a guidare il campo largo – ma meno del previsto considerato che il Terzo Polo andrà da solo – formato da Partito Democratico, che sogna di tornare al Castello dopo quindici anni di giunte di centrodestra, liste civiche, comitati ambientalisti e Movimento 5 Stelle. E sarebbero stati proprio i grillini a proporre Banzi, dopo mesi di serrate trattative tra partiti. "Radio-politics" riferisce che tutti, Pd, Cic e M5s fossero d’accordo sul fatto di individuare una donna e, preferibilmente, non una figura di partito.

Tant’è che in fase di riunione, il capogruppo dei pentastellati Bruno Frapiccini avrebbe tirato fuori il proverbiale coniglio dal cilindro: Annavittoria Banzi, è il profilo giusto. Banzi vanta un curriculum di tutto spessore e che, evidentemente, ha fatto al caso anche dei dem e dei comitati. Non ancora cinquantenne, la descrivono come una persona riservata ed estremamente preparata nel suo lavoro: è avvocato esperto in diritto delle persone e della famiglia, minorile e penale, ma si occupa anche di diritto civile e penale ordinario. Esercita la professione a Falconara e il suo studio è localizzato al centro commerciale Le Ville. Un giro da consigliere (2001-2006) con la Margherita, è benvista dall’opinione pubblica che ha applaudito la sintesi trovata, e che non sempre c’è stata, tra Pd, M5s e Cic.

E perché sarebbe stato Frapiccini a proporla? Il motivo trova fondamento nel 2015, quando scelse di assistere lo stesso capogruppo grillino nella presentazione del "famoso" esposto in Procura contro gli sversamenti a mare, documento utile a far partire un’inchiesta. Va da sé che le sue cause difese siano vicine al mondo ambientalista e perciò sposate appieno dalle civiche Cittadini in Comune e Siamo Falconara. Ed è un profilo idoneo, forte anche per il Partito Democratico, che rispetto alle altre due forze dell’attuale minoranza vanta due consiglieri in più nell’assise civica.

Una dei quali, Laura Luciani, conoscerebbe personalmente Banzi e avrebbe subito accettato. Al momento resta il fatto che si trattano di voci, che però troveranno consistenza nella presentazione programmata oggi.

Le tre formazioni politiche hanno dato appuntamento alle 11 alla Galleria delle Idee di via Bixio per presentarla alla città e illustrare anche le prime idee su come battere il centrodestra, dove si contano i giorni prima di arrivare all’ufficialità della ricandidatura del sindaco Stefania Signorini (e pare anche con i partiti a sostegno, ma in un’unica lista senza simboli).

L’outsider è il capogruppo del Misto Marco Baldassini, ex maggioranza e ora autonomo, il primo a scendere in campo già ai primi di ottobre.

Poi toccherà al Terzo Polo, che non ha ancora sciolto le riserve sul nome in vista delle amministrative nella primavera 2023.