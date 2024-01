Per il "Giorno della memoria" concerti e incontri in sinagoga

Giorno della Memoria, una settimana di iniziative. Giovedì alle 21 all’Auditorium San Rocco ‘La musica ebraica tra tradizione e modernità’, pianoforte, violino e clarinetto sono i tre strumenti che accompagneranno la serata. Venerdì alle 21,15 al Cinema Gabbiano va in scena ‘La zona d’interesse’, un filma che racconta la storia di Rudolf Hoss, comandante di Auschwitz che vive a pochi passi dal campo di concentramento: una vita che lui e sua moglie cercano di far sembrare perfetta.

Sabato 27 al Cinema Gabbiamo alle 15,45 sarà proiettato il film ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’, di Claudio Bisio. Testimonianze di alunni e alunne coinvolti nelle attività proposte dal Comitato ‘Giorno della Memoria’, in occasione della proiezione del film, con la partecipazione di alcune classi delle scuole secondarie Mercantini e Fagnani.

Alle 17,45, al termine della proiezione ci sarà l’intervento del regista in diretta video. Alle 21 al teatro ‘Melograno’ il sipario si apre su ‘Cronache dall’Olocausto’, performance di lettura con testi legati ad uno dei periodi più oscuri dell’umanità. Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione. Domenica 28 ci si sposta in Sinagoga alle 18, per ‘La Memoria in Sinagoga’ dove ci saranno interventi a cura di Amos Zuares, della Comunità ebraica di Ancona, il sindaco Massimo Olivetti e il vescovo di Senigallia Franco Manenti. Seguirà l’incontro con Massimo Raffaeli, critico letterario che introdurrà ‘Primo Levi: Memoria e Ricordo’, con la partecipazione musicale degli Arbitri Elegantie. Giovedì 1 febbraio alle 21 all’Auditorium San Rocco vanno in scena i tradizionali ‘Canti della Memoria’, un concerto del Coro dell’Ispettorato Associazione Nazionale Carabinieri Marche. Una serie di iniziative che saranno arricchite anche da quanto viene ogni anno organizzato negli istituti scolastici della città per sensibilizzare i più giovani a una delle più brutte pagine della storia contemporanea. Già partite in alcuni istituti le proiezioni di film significativi come ‘La vita è bella’.