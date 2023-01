Per il Museo Fellini oltre 75mila visitatori

Ha solo un anno e mezzo di vita il Fellini Museum. Ma ha già raggiunto, per numero di visitatori, il Museo della Città di Rimini e la Domus del chirurgo. Lo dicono i numeri del bilancio 2022 degli istituti culturali della città, diffuso ieri dal Comune. Il Museo della città e la domus insieme hanno fatto 77.458 ingressi: 39.173 per la ’piccola Pompei’ di piazza Ferrari, e 38.285 per il museo. I visitatori del Fellini Museum sono stati 42.773 a Castel Sismondo e 32.921 al Fulgor, per un totale di 75.694. Per Palazzo Garampi "molto interessante è anche il dato degli incassi, tra ingressi e acquisti al bookshop: 423mila euro, con il Fellini Museum in vetta sia per i biglietti staccati (200mila euro) sia per il bookshop (45mila euro)". E proprio al Fellini Museum è stato attivato un innovativo sistema di monitoraggio dei flussi dei visitatori, che ha permesso di scattare una fotografia sulla loro provenienza. L’8% dei visitatori è residente a Rimini, il 5% nel resto della provincia. Restando al pubblico italiano, il 33% è residente in Emilia Romagna, il 15% in Lombardia, il 12% in Veneto. I visitatori stranieri al Fellini Museum sono stati il 20% di quelli rilevati, con picchi fino al 35% tra giugno e settembre: la maggior parte di loro viene dalla Germania (22%), seguono quelli da Francia (8%), Stati Uniti e Svizzera (7% per entrambe le nazionalità).

"I numeri – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – ci dicono che Museo della Città e Domus del chirurgo restano solide certezze. Ma è anche evidente l’impatto avuto dal Fellini Museum già nel primo anno di vita, con un’attrattività che va oltre i confini locali e nazionali confermando le sue straordinarie potenzialità internazionali". Il Fellini Museum nel 2023 verrà potenziato con il rafforzamento degli organici e della consultazione delle opere del Maestro. Bene anche il Part, il museo d’arte contemporanea con le opere della collezione di San Patrignano, che ha collezionato 24.606 visitatori.