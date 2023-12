Per il Salesi. I Babbo Natale arrivano in sup: show sul mare

Dolciumi e pensierini per i bambini ricoverati al Salesi. I Babbo Natale dell’associazione Stella Maris arrivano in sup e stregano la città. È stato uno spettacolo di magia pura, quello che è andato in scena ieri mattina, al porto. Il presidente dell’organizzazione, Mattia Pignataro (che guida Stella Maris da ormai sette anni), parla di "un evento a sfondo benefico in linea con la nostra strategia di sempre. Quella di ´non donare l’euro ma ciò che serve´". Pignataro è concreto e non gli piace donare soldi. Anni fa, la sua associazione aveva persino ristrutturato la sala giochi del Salesi. E ora regala un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedaletto. Insieme alla Nordic Walking Marche, al personale di Spiaggia Bonetti (lo stabilimento di Portonovo, ndr), alla Kosta Dorika Tatoo e ai cani della Protezione salvataggio, Pignataro ha preso parte al tradizionale appuntamento in cui c’era anche l’assessore comunale ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio.

"È stata una suppata bellissima, con 40 Babbo Natale, 20 a terra e 20 a mare – precisa Pignataro, pieno di soddisfazione – Hanno remato dal porto antico fino alla banchina 13. Da lì, abbiamo percorso a piedi tutto il centro, i bambini che erano in giro si sono accodati e siamo arrivati tutti insieme al Passetto. Al pediatrico, ad attenderci, c’erano le Patronesse e affacciati i bimbi con le loro famiglie. È stata una grande emozione – fa Pignataro – Poi io sono padre di due bambini, so cosa si prova in questi momenti in cui arriva Santa Claus. È bello regalare un sorriso ai piccoli, soprattutto quando purtroppo si trovano in condizioni meno fortunate delle nostre. Sono letteralmente impazziti quando hanno visto i Babbo Natale".

La partnership con le Patronesse del Salesi, per Stella Maris, dura da quasi dieci anni. Quest’anno ancora nessun presepe dell’associazione Stella Maris al porto, che ammaliava cittadini e turisti: "È il terzo anno che non siamo presenti con la nostra installazione per via di alcuni lavori che si stanno protraendo nel tempo e che stanno interessando sia la portella sia la parte dietro la Capitaneria. Speriamo di poter tornare con il presepio il prossimo anno".

Nicolò Moricci