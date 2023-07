"Per il tuo cuore" in piazza Cavour fino al 2 agosto

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia. La prevenzione, come ormai noto, è la miglior arma e con tale convinzione è partito il progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare "Banca del Cuore". Un progetto permanente e unico al mondo, ideato e coordinato dal prof. Michele Massimo Gulizia, past president della Fondazione "Per il Tuo cuore" e Responsabile settore operativo autonomo Banca del Cuore, che permette - attraverso una campagna nazionale in corso - uno screening cardiovascolare completo, il primo grande registro permanente nazionale di elettrocardiogrammi e dati sanitari di area cardiovascolare. Che, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, ne prevede la custodia gratuita e prontamente disponibile.

La campagna di prevenzione è promossa dalla Fondazione "Per il tuo Cuore" dell’associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, ed è patrocinata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, da Rai-Responsabilità sociale e da Federsanità dell’Anci.

La struttura itinerante, che la ospita, un Jumbo Truck appositamente allestito che attraversa l’Italia, con il patrocinio del Comune di Ancona, arriverà in città nella notte di sabato 29, posizionandosi in piazza Cavour, per ripartire mercoledì 2 agosto. Sarà a disposizione dei cittadini dal 31 luglio al 2 (9-19).