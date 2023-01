"Per la nostra economia è una fase delicata di rallentamento"

Questa è una fase molto delicata per l’economia del territorio. I segnali di rallentamento ci sono tutti. E’ tempo di rimboccarsi le maniche: il manifatturiero è in difficoltà e, se pure l’export 2022 è cresciuto, il numero delle imprese attive resta calante. Dalla popolazione alle imprese, il segno meno è costante. Dal punto di vista demografico, secondo i dati Istat elaborati dall’Ires Cgil, dal 2012 al 2022, la provincia ha perso ben 15. 216 residenti, pari a -3,2%; il calo ha interessato l’85% dei comuni. Le stime Istat rilevano per il 2031 un ulteriore calo di 14.217 individui, pari al – 3,1%, di cui 10.094 di età compresa tra 0 e 14 anni (-18%). Il calo riguarda anche le imprese attive: dal 2011 al 2021 sono diminuite dell’8,6% ovvero – 3.641. In questo contesto, si inseriscono i numeri del mercato del lavoro sempre più precario: nel 2021, il tasso di inattività nella provincia è del 29%, la disoccupazione giovanile si piazza al 23,5% e tra uomini e donne il tasso di occupazione registra una differenza di 11,9 punti percentuale a discapito delle donne. Il part-time incide per il 32,7% dei dipendenti privati; di questi, dal 2011 al 2021, quelli con contratto a tempo pieno e indeterminato sono diminuiti di 10mila unità. In dieci anni, la manifattura ha perso il 9,7% della forza lavoro mentre il terziario, dove si accentra la precarietà, aumenta del 12,9%. A questo si aggiunge una retribuzione media lorda annua di 20.853 euro con le donne che percepiscono in media 8mila euro lordi in meno rispetto agli uomini. Ultimo tassello, le pensioni: 114mila prestazioni sono inferiori a 750 euro mensili e cioè sotto la soglia della povertà. Nella provincia, due crisi industriali hanno segnato questo fase: la vicenda Elica e la Caterpillar di Jesi. In entrambi i casi, una gestione intelligente ha permesso al sindacato importanti risultati sul fronte dell’occupazione. E ora si guarda ad Amazon: Il prossimo arrivo a Jesi di Amazon va letto come punto di ripartenza importante per il territorio e come una grande occasione di lavoro, che va dunque gestita con lungimiranza dalla Cgil.

Marco Bastianelli, segretario uscente Cgil provincia Ancona