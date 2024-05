Per la nuova Ancona è già l’ora delle scelte. Da Spagnoli a Martina, la squadra del futuro

L’Ancona della prossima stagione mette le radici in questa settimana. Con l’individuazione del nuovo direttore sportivo e con l’attesa ufficializzazione, che potrebbe arrivare questa settimana o la prossima, la società accelera nella costruzione della squadra che Roberto Boscaglia avrà a disposizione a partire dal ritiro di luglio. Il mister, in vacanza a casa sua in Sicilia, è comunque al lavoro. Ci sono giocatori già sotto contratto – Paolucci e Cella addirittura fino al 2026 –, altri invece in scadenza, ma soprattutto c’è un’ossatura di squadra di cui il tecnico non vorrebbe privarsi. Ecco, dunque, che Boscaglia aspetterebbe di mettersi seduto davanti al nuovo direttore sportivo per trattare con lui diversi argomenti. Ma prima potrebbe farlo con l’amministratore delegato Roberta Nocelli, nel caso in cui quest’ultima sabato vada a Catania al seguito della formazione primavera per il secondo atto della finale playoff. Un’occasione in cui i due potrebbero discutere di persona alcuni aspetti lasciati volutamente in sospeso, ma in cui potrebbero parlare anche del nuovo direttore sportivo, se il presidente Tiong e l’ad Nocelli non avessero già deciso. Con la conclusione del campionato alla fine di aprile l’Ancona s’è avvantaggiata su tutte quelle concorrenti ancora in gioco nei playoff, ma non c’è tempo da perdere, perché per alcuni giocatori – si veda il caso di Spagnoli, ma anche di Martina – canterebbero le sirene della serie B. In questo caso la società, nella persona del prossimo direttore sportivo, avrà bisogno di sedersi al più presto a un tavolo con i procuratori dei giocatori in questione – e Martina è in scadenza di contratto – per capire il da farsi. Quanto a Spagnoli, per evitare di perderlo sarà importante proporgli un programma di medio termine quanto più stimolante possibile. L’attaccante è sotto contratto con l’Ancona fino a giugno del 2025, ma in caso di chiamata concreta dalla serie B le motivazioni per restare in biancorosso all’ombra del Guasco dovrebbero essere davvero forti. Intorno a Spagnoli e a Perucchini, infatti, si può costruire la nuova Ancona, passando per le attese conferme di giocatori come Gatto, Pasini e Basso, tre elementi in scadenza di contratto su cui sembra che Boscaglia voglia fare affidamento, e per quelle di altri che invece hanno il contratto che scade nel 2025 o anche nel 2026, da Mondonico fino a Cella e Paolucci. L’asse portante della nuova squadra potrebbe essere costituito da Perucchini, Pasini, Mondonico, Martina, Cella, Paolucci, Gatto, Basso e Spagnoli, cui si potrebbero aggiungere altri giocatori che meritano un’attenta valutazione. Quelli che, invece, faranno sicuramente ritorno a casa sono i cinque in prestito, e cioè Saco, Cioffi, Prezioso, Clemente e Vogiatzis.