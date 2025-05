Per la prima volta la Caledonian Sky

Per la prima volta approda al porto di Ancona la nave da crociera Caledonian Sky con a bordo 97 passeggeri che sono rimasti tutto il giorno nel centro città. Questa tappa rientra in un itinerario esclusivo che tocca alcune affascinanti città costiere del Mediterraneo: dopo la partenza da Valletta (Malta) il 5 maggio, la Caledonian Sky ha fatto scalo a Siracusa, Crotone, Otranto, Monopoli e oggi Ancona, per poi proseguire verso Ravenna e concludere il viaggio a Venezia il 12 maggio. La Caledonian Sky, battente bandiera delle Bahamas, costruita dai Nuovi Cantieri Apuania spa di Marina di Carrara, è un elegante yacht da crociera lungo 90,60 metri e largo 15,30, con una stazza lorda di 4.200 tonnellate. A bordo viaggiano 97 passeggeri e 67 membri di equipaggio. Gli interni ospitano 57 suite spaziose e luminose, tutte con zona salotto e vista mare, distribuite su quattro ponti; quasi la metà delle cabine dispone di un balcone privato. La cerimonia ufficiale di maiden call, evento che celebra l’arrivo di una nave per la prima volta in uno scalo, si è svolta alle ore 11. Presenti Guido Vettorel, in rappresentanza dell’Autorità Portuale, e l’ammiraglio Andrea Vitali della Capitaneria di Porto. Morandi Group, agente marittimo della nave per questa tappa, "è orgogliosa di aver gestito l’approdo inaugurale di una nave così prestigiosa".