Per le Marche 95 milioni. La Pedemontana è realtà. Acquaroli esulta:: "Collegamento strategico"

Nel nuovo contratto di programma Mit-Anas da 44 miliardi di euro (di cui circa 23 già coperti) approvato dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) c’è un tesoretto di 95 milioni di euro per le Marche, pari al 7% degli 1,2 miliardi di nuovi interventi già appaltabili nel 2024 e finanziati con la legge di bilancio. È la fetta più sostanziosa della torta, in proporzione, dopo la Calabria, sottolineano dalla Regione. La maggior parte dei nuovi fondi (oltre 89 milioni) è destinata di fatto all’avvio della Pedemontana nord con la realizzazione del primo stralcio – Fabriano est-Fabriano ovest – del tratto Fabriano est (SS 76 Campo dell’Olmo)-Sassoferrato (SP 16 Berbentina), un intervento da 95 milioni (sei erano già disponibili), ora completamente finanziato, per il quale si partirà subito dal completamento della progettazione.

"Un altro tassello fondamentale per collegare il nostro entroterra", esulta il governatore Acquaroli (foto, all’inaugurazione dei lavori alla gallaeria della Guinza), che poi ringrazia il governo per "la sensibilità verso i problemi della nostra regione". Gli altri sei milioni di nuovi fondi serviranno invece al completamento di alcuni lotti della Pedemontana sud per gran parte già finanziati.

L’altra buona notizia per le Marche è nel medio o lungo periodo. Per la prima volta nel contratto Anas-Mit, infatti, è previsto il completamento di tutta l’E45 Fano-Grosseto: oltre ai 150 milioni di euro per l’apertura della galleria della Guinza con l’adeguamento a due corsie (compreso il tratto Guinza-Mercatello ovest), sono infatti programmati – ma non ancora finanziati – il nodo di Arezzo (tre lotti per 1,3 miliardi, appaltabili nel 2025) e in Umbria il segmento che collega la Guinza in uscita con l’E45 (lotto 1 di Parnacciano, oltre 300 milioni), poi nelle Marche le varianti di Urbania e Mercatello nel 2025, e il resto della strada nei tre anni successivi, fino al 2028.

Il fatto che per la prima volta i lavori siano nero su bianco è considerato dalla Regione un ottimo viatico per il successivo finanziamento.

Lo stesso vale per la Pedemontana delle Marche, da Carpegna fino all’incontro con la Salaria a Mozzano, nell’Ascolano: nel contratto Mit-Anas i lotti ci sono tutti, tra interventi finanziati e altri solo programmati (per ora). E poi ecco tutte le altre opere in mano all’Anas già per gran parte finanziate e in fase di realizzazione, seppur con stati di avanzamento differenti (progettazione o appalto): l’Ultimo Miglio di Ancona, il collegamento tra la Statale 16 a Torrette e il porto (148 milioni), l’adeguamento della Salaria (25,7 milioni), la bretella di Civitanova tra superstrada e Statale (24,4 milioni), l’intervalliva di Macerata (87,5 milioni) e tutta una serie di altri interventi, tra i quali l’intervalliva Tolentino-San Severino. Per l’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, "nel contratto di programma è stata recepita l’ossatura del piano regionale per le infrastrutture Marche 2023, in particolare e per la prima volta due grandi opere della nostra regione: il completamento della Fano-Grosseto e la Pedemontana".