Per Lia Marchetti una donazione allo Iom

Una donazione in memoria di Lietta Marchetti. Per lei, le famiglia Leoni e Violet hanno fatto una donazione in favore dello Iom, acronimo di Istituto oncologico marchigiano.

" In memoria della cara Lietta Marchetti, 63 anni, scomparsa nella notte a cavallo tra il 15 e il 16 agosto", fanno sapere le famiglie, che hanno voluto destinare la sommad i 50 euro all’istituto che si prende cura gratuitamente e a domicilio dei malati oncologici autorizzati dall’Asur Area Vasta 2 di Ancona tutti i giorni dell’anno, festivi inclusi, assistendo quotidianamente I pazienti con un’équipe poli-specialistica composta da medici, psicologi, infermieri professionali, operatori socio sanitari. Lo Iom agisce in accordo con il medico di base e i reparti, permettendo al malato di restare in famiglia e di godere di una migliore qualità della vita.