"Per lui in 3mila sotto la pioggia"

di Marina Verdenelli

Una nave in porto per fare campagna elettorale non si era mai vista ad Ancona. C’è riuscito solo Silvio Berlusconi, con "Azzurra". Quella giornata, era il 6 aprile del 2000, in banchina si radunarono almeno tremila persone, sotto la pioggia. Se la ricordano bene gli avvocati David Favia, che all’epoca era segretario provinciale di Forza Italia e Maurizio Barbieri, coordinatore, tra gli organizzatori dell’evento. C’erano le elezioni regionali con il candidato del centrodestra Maurizio Bertucci. "Berlusconi girava per tutta la nave – rammenta Barbieri – un attimo era sopra, un attimo dopo sotto, dietro di lui un corteo di gente che annotava quello da cambiare e migliorare. Aveva scelto il menù, gli omaggi da dare a bordo agli ospiti, amante della perfezione assoluta. Se qualcosa non era al posto giusto come diceva lui era anche cattivello e rimproverare il personale. Le sue idee erano sempre vincenti, un leader innovativo". Barbieri, che l’anno dopo si candidò a sindaco, ricorda l’arrivo della nave Azzurra come una grande festa per la città. "Tutti volevano entrare in porto – dice l’avvocato – c’era entusiasmo per la sua presenza ad Ancona. Non poteva uscire a fare passeggiate a piedi ma per la città fu una occasione per uscire dalla sordina e diventare una città importante. Una giornata piena".

Con Berlusconi Barbieri si era incontrato già anni addietro, alla prima convention all’Hilton di Roma. "Lo vidi in maniche di camicia, ancora non si era cambiato – aggiunge l’avvocato – che riprendeva il personale perché le cose fatte non andavano bene, c’erano da spostare le sedie. l’altoparlante non andava bene. Diventammo subito amici e dopo 15 giorni mi invitò a casa sua ad Arcore dove sono stato almeno 40 volte. Mi colpirono le foto, tutte in cornici d’argento, della sua famiglia che teneva così alla portata di tutti e una sala stampa allestita in casa sua".

Favia ha conosciuto Berlusconi già negli anni ‘80 per un contenzioso con Longarini, di cui era avvocato. "Avevano acquistato lo stesso immobile – spiega Favia – a Roma, da due anziane. Ci fu una transazione, lo prese lui risarcendo in parte Longarini". Sulla Nave Azzurra Favia ricorda come insieme ad una ventina di persone furono ricevute in maniera riservata. "A quell’incontro c’era anche la mamma di Berlusconi – dice Favia – morta poi a 104 anni". Il candidato alle regionali di allora, Bertucci, ricorda di aver "regalato un rosario alla madre di Berlusconi, era molto religiosa e il giorno dopo andò in visita a Loreto".