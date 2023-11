"Per Natale regala oggetti d’arte". Ecco la mostra di Silvia Fiorentino

A Natale regala l’arte. È il messaggio che lancia Silvia Fiorentino, pittrice, scultrice, architetta e poetessa che ha ideato la mostra-mercato "Il Dono", dove le sue creazioni potranno essere ammirate e acquistate per tutto il periodo natalizio, fino al primo gennaio. Questo particolare showroom si trova negli spazi della storica Galleria Dorica di Ancona, lungo corso Garibaldi. Un’arte, quella di Fiorentino, che si serve di mezzi e materiali come la ceramica, la carta e il tessuto, per la creazione di un lessico fatto di simboli e richiami archetipici in grado di edificare architetture emozionali dove l’energia della vita, della natura e quella del pensiero interagiscono in modo suggestivo con la tradizione, con la storia e con molte tematiche antropologiche e sociali che oggi interessano l’individuo. Le intenzioni dell’artista sono da sempre sospinte da importanti credo, come quello che sostanzia questa iniziativa: il dono. Il dono è un momento unico nelle relazioni umane, quello in cui qualcuno dimostra tangibilmente a qualcun altro l’importanza di un legame. Ma che sia di amicizia, di amore, di parentela, di gruppo o singolo, il dono sottende sempre una reciprocità, uno scambio, spesso anche solo metaforico, in grado di generare gioia, riconoscenza e coesione. Questi sono i sentimenti attesi da Fiorentino nei giorni di apertura dello showroom, luogo che offre occasioni per ritrovare molti oggetti unici nelle loro fattezze, ma anche occasioni di incontro e confronto, attraverso l’organizzazione di eventi correlati. Ecco gli orari della mostra per novembre: martedì e venerdì 16.30-19.30; mercoledì, giovedì e sabato 10.30-13, 16.30-19.30; la domenica dalle 16.30 alle 19.