"Per noi è uno stillicidio: non abbiamo garanzie"

L’Assemblea dei balneari ha chiesto serenità per migliaia di famiglie che si accingono a fornire servizi di eccellenza. Alessandro Filippetti, presidente del Consorzio Falcomar dei bagnini di Falconara Marittima è titolare dello stabilimento Mirco ed Ale: "Come consigliere nazionale del sindacato seguo da diversi anni questa vicenda che è uno stillicidio. Perché là dove non hai garanzia di impresa non hai possibilità di vedere un futuro sia per gli investimenti sia per qualsiasi iniziativa. Noi di Falconara siamo collegati ai bagni di Palombina Nuova perché entrambi dipendiamo dall’Autorità portuale che è il nostro referente per le concessioni. Questo rappresenta una notevole differenza con le altre realtà che invece dipendono dai Comuni che hanno recepito la legge Centinaio del 2018 e che sono riuscite a rinnovare la concessione sino al 2033. Noi non l’abbiamo potuto fare e anno per anno otteniamo delle proroghe e questo ci ha limitato fortemente negli investimenti perché non abbiamo avuto una prospettiva che oggi è anch’essa messa in discussione con la sentenza del Consiglio di Stato. Siamo molto preoccupati ma cercheremo di combattere per tutelare una ricchezza del territorio. E’ come togliere l’anima da un corpo. Noi abbiamo trasformato una zona che non era turistica in una che diventerà fortemente turistica. Questo ci addolora ma siamo gente di mare e continueremo sempre a lottare per le nostre aziende e per le nostre attività".