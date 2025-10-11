Per Olivetti c’è già il sì della Lega

Il sindaco Massimo Olivetti riceve il primo endorsement della Lega in vista delle comunali previste per il 2026. "In questi anni Olivetti ha dimostrato con i fatti cosa significhi amministrare con serietà, competenza e attenzione al territorio, restituendo ai cittadini una città più sicura, ordinata e capace di guardare al futuro – spiega l’onorevole Giorgia Latini –. La Lega riconosce in Massimo Olivetti il punto di equilibrio e di sintesi di una coalizione che ha saputo dimostrare unità, capacità amministrativa e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini". Dichiarazioni che fugano ogni dubbio in chi pensava in un dietrofront di Olivetti.

Si scaldano i motori anche nel centrosinistra: "Martedì scorso si è tenuto il direttivo del Partito Democratico di Senigallia – scrive il Pd in un comunicato –. Alle regionali il partito democratico si è confermato primo partito in città grazie ai suoi candidati, alla forte presenza del Pd di Senigallia nel territorio, alla mobilitazione dei suoi iscritti e simpatizzanti. Da questi risultati si partirà per la preparazione del nostro appuntamento elettorale di primavera. I prossimi step coinvolgeranno tutta la coalizione; consolidamento del gruppo attorno ad un programma chiaro, condivisione delle proposte di ogni formazione politica per il candidato a sindaco, confronto per l’individuazione della figura da candidare; svolgimento di consultazioni primarie solo se le figure passate al vaglio della coalizione saranno più di una".

Le primarie di coalizione dovrebbero svolgersi entro l’anno, in modo da arrivare a gennaio 2026 con il nome del candidato del centrosinistra. Nel Pd spunta il nome dell’avvocato Domenico Liso, oltre a quello di Dario Romano, capogruppo del Pd in consiglio comunale, che circola da diverso tempo. Alle primarie di coalizione parteciperanno da due a più candidati provenienti dalle forze di centrosinistra come il Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, ed eventuali altre liste sostenute da alcune associazioni locali. Della coalizione dovrebbe fare parte anche il Movimento 5 Stelle, nella cornice del cosiddetto campo largo progressista.

Le prossime settimane saranno quindi determinanti per delineare gli assetti per la corsa alle amministrative 2026. Intanto il Comune di Senigallia ha aperto i termini per presentare domanda di iscrizione all’Albo degli Scrutatori – c’è tempo fino al 30 novembre – e all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale: in questo caso la scadenza è fissata al 31 ottobre. Per presentare domanda è necessario utilizzare gli appositi moduli che possono essere scaricati sul sito web dell’Ente.