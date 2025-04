Per potare la bouganville entra nella proprietà dei vicini: denunciato

Tra vicini di casa non correva buon sangue perché c’erano state delle liti per i posti auto nel cortile condominiale. Così, per non trovare altre discussioni un anconetano di 66 anni aveva deciso di potare la bouganville che dal suo balcone al terzo piano aveva raggiunto quello dell’inquilino del piano terra. Per farlo avrebbe scavalcato la terrazza e tagliato la parte della pianta sporgente con un paio di cesoie. Il tutto senza chiedere agli inquilini il permesso di entrare nella loro proprietà. Tornando a casa però si erano accorti della pianta potata. Al piano terra abitava una coppia, un uomo maceratese, di 39 anni, e la sua compagna. Sono andati a vedere le telecamere che avevano installato e hanno riconosciuto il figlio della proprietaria del terzo piano. Con un berretto e il cappuccio della felpa in testa aveva scavalcato il muretto mentre loro erano fuori casa. Con quelle immagini hanno sporto denuncia alla polizia e il vicino di casa 66enne è finito a processo per violazione di domicilio davanti alla giudice Alessandra Alessandroni. L’imputato è difeso dall’avvocato Mauro Saraceni. Ieri mattina in tribunale doveva essere sentita la parte offesa ma c’è stato un difetto di notifica della convocazione e il testimone non è potuto comparire. La giudice ha rinviato al 12 novembre. L’abitazione violata si trova in via Tagliamento. Era stata la compagna del proprietario, di pomeriggio, tornando a casa, a vedere l’imputato sul marciapiede con le cesoie in mano. Entrata nell’appartamento aveva visto lo sfoltimento della pianta e si era insospettita. Insieme al compagno aveva poi guardato le registrazioni.

ma. ver.