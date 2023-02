"Per quel locale ho dato la mia vita Ma mi fecero fallire negli anni ’90"

Ad Errante, faceva male tornare in via Trieste 33 bis, dove c’era il suo Jujube. Dopo la chiusura della discoteca frequentata dai nomi più illustri della moda italiana (Versace, Girombelli e tanti altri), Errante lì non passava mai: "Non percorro più quella strada da 40 anni. Là dove c’era la mia discoteca, ora c’è un palazzo. Mi fecero fallire nel ’90". Ci tornò solo per il Carlino lo scorso anno, il 5 febbraio, in occasione di una lunga intervista. Dopo un’esperienza a Sanremo, era tornato ad Ancona, per realizzare a 30 anni il progetto della sua vita: "Tornai ad Ancona senza un soldo e aprii il Jujube. Non so come abbia convinto la gente a darmi credito. Se lo rifarei? No, troppo dolore. A quel locale – sottolineava nella sua prima (e ultima) intervista da imprenditore – ho dato la vita. E lui, in ultimo, me l’ha tolta". La spiegazione, la diede lui stesso: "Sopra la discoteca, abitava un ex comandante dei vigili: convinse i residenti che le case si svalutavano per via della mia attività, ma io ero in regola".

Prima del Jujube, Errante lavorava negli uffici del porto: "Turni pesanti, di notte, a controllare gli imbarchi. Gli amici si divertivano, ma io no. Così, mi licenziai. Per un periodo, passai tutte le estati in Emilia Romagna, tra Rimini e Riccione. Mi divertivo e giravo con un emiro sulla sua Porsche Targa. Poi, tornavo ad Ancona, a lavorare. Mi licenziavo con facilità e trovavo subito lavoro. Oggi, i giovani mi fanno tenerezza: fortunato chi lavora". Si era parlato del diverbio con Fausto Leali all’ingresso del locale, ma anche di politica, per la quale Errante aveva idee chiare: "Mio padre mi diceva di starne lontano, che era una zozzeria. Aveva ragione". Regni conosceva Mia Martini e ospitò Umberto Tozzi e Peppino Di Capri: "Andai a una festa a casa di Mimì, quando abitava ad Ancona. Vicino la cucina, c’era una bimba piccolina con delle lunghe trecce. Era Loredana Bertè. Venne al mio locale, me la ricordo ancora" diceva. L’infanzia felice tra Rocca Priora e Jesi e l’istruzione al Collegio Pergolesi e alla ragioneria di via Cialdini. L’amore con Franca terminato proprio il giorno di San Valentino, festa degli innamorati: "Ci siamo conosciuti nel 1970 e ci siamo sposati il 1° febbraio ‘79. Tutto iniziò con una doppia bidonata. Io ero il dj de ‘L’ora X’ e le proposi di accompagnarla a casa. Accettò, ma non la trovai più. Presi un bido’ e dopo un mese mi chiamò lei, dicendomi che l’indomani non sarebbe andata a scuola. Mi chiese di passare del tempo insieme: risposi di sì, ma non ci andai, perché mi sarei dovuto imbarcare e il bidone lo diedi io. Nel ’72, prima di partire per Sanremo, le lasciai il mio cane. Ad Ancona, ritrovai sia lei sia il cane".