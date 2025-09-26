Per Ricci i Modena City Ramblers e i messaggi dalla Flotilla

"In bocca al lupo Matteo, siamo tutti con te, anche in mezzo al Mediterraneo". A lanciare il messaggio rivolto a Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alle regionali di domenica e lunedì prossimi, è stato il deputato Dem Arturo Scotto che si trova a bordo di una delle imbarcazioni che compongono la Global Sumud Flotilla; con lui anche le Europarlamentari Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi.

Il comizio di chiusura della campagna elettorale di Matteo Ricci ieri sera in piazza Roma, prima della giornata in treno di oggi da sud a nord delle Marche, è iniziato con il messaggio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, poi è stata la volta della presidente della Sardegna Alessandra Todde: "Da noi tutto è cominciato così un anno e mezzo fa, la dimostrazione che un centrosinistra unito può vincere perché la destra non vince sempre" ha detto l’ex ministra 5 Stelle seguita sul palco dalla collega presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.

Almeno duemila persone hanno assistito alla serata nel cuore di Ancona, nella stessa piazza dove la settimana scorsa il centrodestra ha fatto salire su palco i suoi pezzi da 90, a partire da Giorgia Meloni: "Io non mi nascondo dietro la maschera della Meloni, si vota per le Marche e i marchigiani e io ci metto la faccia. In passato ho sempre vinto, spero di farlo anche stavolta, del resto invito tutti a guardare i confronti col mio avversario _ ha detto Matteo Ricci _. È stato un viaggio lungo, faticoso e straordinario e fino a domani a mezzanotte darò tutto me stesso. Proprio domani (oggi, ndr.) sarò sul ‘Treno della vittoria’, ma anche sul ‘Treno per Gaza’ perché noi non ci giriamo dall’altra parte rispetto ai crimini d’Israele. I primi 100 giorni della mia giunta regionale? Sanità, sanità, sanità".

E poi la chiusura della serata con i grandi Modena City Ramblers.