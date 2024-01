"Per rinnovare i mezzi di Conerobus avevamo trovato 25 milioni"

Conerobus, il consigliere comunale di Ancona Futura, Diego Urbisaglia, commenta la situazione dell’azienda rivolgendosi al presidente, Italo D’Angelo: "Conerobus _ sostiene Urbisaglia _ è l’azienda di trasporto pubblico locale più grande e importante delle Marche i cui bilanci dal 2015 al 2021, erano in pareggio o in attivo. Purtroppo nel 2022 per cause riconducibili al perdurare del calo della bigliettazione, non solo evasione, il Covid ha anche ridotto drasticamente il numero degli utenti, e al caro carburanti - il costo metano è quintuplicato -, l’azienda ha avuto importanti risultati negativi. Non puoi fare come a casa che spegni la luce per risparmiare; i servizi pubblici li devi fare. Tutte le aziende di Tpl hanno atteso i ristori dallo Stato che sono arrivati per gli anni precedenti, circa tre milioni di euro che sono manna dal cielo, e per questa sopravvenienza attiva l’azienda andrà in pari. Per la perdita pregressa ha ridotto il capitale sociale. Come mi ha ricordato il Presidente D’Angelo non ci sono ‘Superman’ oggi alla guida da cui aspettarsi miracoli, così come ieri non c’era la Spectre a gestire l’azienda e i bilanci dal 2015 al 2021 stanno lì a testimoniarlo. Cosa fare adesso? Ricapitalizzare, ricucire subito i rapporti tra azienda e personale, incentivare le politiche a sostegno dell’uso del mezzo pubblico. Ricordo, infine, che noi abbiamo trovato 25 milioni di euro tra PNRR ecc. per il rinnovo del parco mezzi e completare la filovia ad anello". Urbisaglia aggiunge altro sui cosiddetti ‘ristori’: "Tutte le aziende di Tpl hanno atteso i ristori dallo Stato che sono arrivati. Dunque nel 2023 arrivano quelli che riguardano gli anni precedenti, circa tre milioni che sono manna dal cielo e, per questa sopravvenienza attiva, si dice così, l’azienda andrà in pari. Per la perdita pregressa ha ridotto il capitale sociale".