"Per sanità e infrastrutture serve l’Europa"

Loreto è stata la tappa marchigiana del tour elettorale di Matteo Renzi, che ieri pomeriggio era in città in vista delle elezioni europee. "Nel giro che stiamo facendo in Europa per le elezioni europee stiamo dicendo due cose – ha esordito Renzi –. La prima è che chi si candida, se eletto, ci deve andare per davvero in Europa, perché alcuni leader italiani, Meloni, Tajani e Schlein, stanno truffando i cittadini, si candidano e poi non ci vanno. La seconda è che a differenza degli altri stiamo cercando di riempire di contenuti la campagna elettorale e allora andiamo in ogni città a riscoprire un pezzo della nostra Europa. Noi vogliamo gli Stati Uniti d’Europa (è il nome della lista, ndr), ma non abbiamo paura di dire che le radici, le radici greche, romane, cristiane, ebraiche vanno preservate e quindi è bellissimo essere in questa città meravigliosa. Sono stato nella basilica della Santa Casa oggi e poi adesso incontro i tanti amici degli Stati Uniti d’Europa delle Marche qui, a villa Battibecco. Partiamo dall’identità, che non dobbiamo abbandonare, perché non è il contrario di integrazione, anzi è il punto di partenza". L’ha affermato una volta arrivato, accompagnato dal sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, tra scatti e sorrisi. "L’Europa guidata dalla destra estrema non è più Europa – ha aggiunto Renzi –. Il loro slogan è quello di Salvini, meno Europa, ma se oggi dici meno Europa, vuol dire dire più Cina, vuol dire più Russia". Poi focus su infrastrutture e sanità, anche per il territorio. "Dall’Europa servono i 37 miliardi di euro del Mes sanitario, a cui la Meloni ha detto di no e anche Conte ha detto di no – ha spiegato ancora Renzi –. Domando ai cittadini delle Marche, siete contenti delle liste d’attesa di questa regione? Siete soddisfatti della qualità delle prestazioni? Secondo me, si può fare di più. Le Marche sono una regione meravigliosa, bellissima, ma hanno bisogno di più investimenti sulla sanità e sulle infrastrutture. Tutti noi sappiamo che una regione come questa, che anche recentemente è stata incoronata come una delle regioni più attrattive d’Europa, ha bisogno di essere raggiunta con meno intoppi, con meno cantieri, meno problemi. E in questo serve l’Europa. Infatti lo vorrei dire a Salvini, dice meno Europa, ma se dice meno Europa vi taglia il budget, perché la maggioranza degli investimenti infrastrutturali italiani viene dai fondi europei. Ci facciamo del male da soli. Forza Italia vuole la Von der Leyen, noi vogliamo Draghi. Chi vota Forza Italia vota la Von der Leyen, chi vota Stati Uniti d’Europa vota per il cambiamento".