Per Senigallia 28esimo vessillo:: "Premio alla città"

La spiaggia di velluto conquista la sua 28° bandiera blu consecutiva, il sindaco: ‘Frutto di un grosso lavoro’. Il riconoscimento tiene conto della qualità delle acque di balneazione e delle attività che le città mettono in campo nella gestione ambientale, nell’organizzazione dei servizi e della sicurezza delle spiagge e nell’educazione ecologica. "C’è grande soddisfazione – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – il vessillo è frutto di un grosso lavoro che abbiamo fatto riguardo all’aspetto ambientale, ma anche all’aumento dei servizi che abbiamo messo in atto soprattutto per quanto riguarda le spiagge". Sono dieci le spiagge accessibili agli animali, non solo cani, ma anche gatti e pappagalli si sono visti tra gli ombrelloni degli stabilimenti balneari senigalliesi che si sono attrezzati per rispondere alla domanda di chi non rinuncia alle vacanze con il proprio amico a quattro zampe. Due sono invece gli stabilimenti dove fido può accedere all’acqua e restare libero all’interno dello stabilimento balneare e non solo sotto l’ombrellone. Sul Lungomare Mameli di Senigallia, ci sono 2 ingressi segnalati per raggiungere la spiaggia libera per diversamente abili. La spiaggia in questione è dotata di camminamenti che arrivano fino alla battigia, percorribili in sedia a rotelle o con mezzi motorizzati. Lungo i camminamenti, ci sono delle piazzole per fare manovra o per fermarti senza bloccare la strada ad altri. Inoltre, sono presenti servizi igienici accessibili. Ma ci sono anche stabilimenti come i Bagni 63 dove un disabile può fare anche il bagno grazie ad una carrozzina che gli consente di raggiungere l’acqua. Ma ieri è stato il giorno della 12° bandiera per gli approdi turistici, assegnata al porto di Senigallia: "Un altro riconoscimento che ci inorgoglisce – spiega Olivetti – un importante tassello per il turismo da diporto che è in forte espansione". Per il porto sono in arrivo 2 milioni e mezzo e presto il pescaggio non sarà più un problema. I finanziamenti fanno parte del tesoretto da mezzo miliardo da declinare a strade, porti, turismo, lavoro, cultura e altri settori. La notizia dei finanziamenti era nell’aria già da qualche tempo ma ieri sono stati deliberati i Fondi di sviluppo e coesione 2021/2017. Ma a migliorare sarà l’intero comparto con l’apertura del nuovo Hotel La Vela, il complesso residenziale che sorgerà al posto delle ex casette dei pescatori e il ripristino dei magazzini distrutti dall’incendio nel 2017.

Silvia Santarelli