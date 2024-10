Per superare lo choc basta battere Chieti

Riusciranno i nostri eroi a smaltire la delusione cocente, ai limiti dello shock diciamolo pure, dopo aver perso all’ultimissimo secondo una partita che avresti voluto/potuto/dovuto portare (anche meritatamente, perché no) a casa? La risposta a giocatori e staff della General Contractor questa sera nell’esordio casalingo contro Chieti (PalaTriccoli, palla a due alle 20,30). Una prima tutta da vivere, e verosimilmente, da soffrire contro una avversaria ‘classica’ nella serie cadetta e mai come quest’anno intenzionata a vendere cara la pelle sui campi caldi della serie B. Un anno zero quello della rinnovata formazione abruzzese un progetto ambizioso certificato dall’arrivo di uno dei tecnici più titolati nel panorama italiano, Lino Lardo un passato sulle panchine più prestigiose della pallacanestro nazionale (anche su quella dell’ Olimpia Milano vittorioso al Palatriccoli contro la Sicc Bpa campionato 2004/2005...). Esordio col botto domenica scorsa per la rinnovatissima formazione teatina, un severo ventello rifilato al malcapitato Latina di Tommaso Rossi e Daniele Merletto. Gli ex in campo stasera stasera saranno tutti in maglia leoncella, il play Di Emidio, i lunghi Zucca (a Chieti in serie A nella stagione 2016/2017 conclusa con retrocessione in serie B) Cena reduce con il resto della squadra da una non indimenticabile ultima stagione finita in calando dopo un promettente avvio. Proprio nelle zone del pitturato domenica nell’esordio in Toscana sono arrivati per la General Contractor segnali d’allarme a conferma delle difficoltà di inserimento (da mettere in conto quando si parla di lunghi) più volta denunciate da coach Ghizzinardi alla vigila del campionato. ‘Jesi arriviamo’ il guanto di sfida lanciato sui social abruzzesi alla vigilia della gara di stasera: una sfida che la squadra è pronta a raccogliere. Magari provando a prendersi una serie di piccole soddisfazioni, per i tre di cui sopra l’occasione di farsi rimpiangere dagli ex estimatori per la squadra regalare i primi due punti al pubblico di casa. Poi si sa, la vendetta, e quella sportiva non fa eccezione, è un piatto da consumare sempre freddo.

g.a.