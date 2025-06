"Per te solo stima e rispetto: la città non ti dimentica"

Il lutto e il rispetto, al di là degli schieramenti politici superano ogni steccato. La scomparsa di Stefano Foresi unisce tutti, da sinistra a destra. Compresa la giunta e la maggioranza che attualmente governano il capoluogo dorico. Emblematiche le parole di Angelo Eliantonio, assessore in quota Fratelli d’Italia: "Ha poco senso spendere troppe parole. Stefano Foresi era davvero una brava persona, una di quelle alle quali non puoi non volere bene anche e soprattutto quando sei in disaccordo. Ciao ‘assessore’".

Particolarmente sentite quelle spese da Orlanda Latini, assessore alla famiglia: "Grazie per il tuo lungo impegno per Ancona. Sempre tra la gente, sempre disponibile, sempre pronto al confronto ed all’ascolto con passione, lealtà e spirito di servizio. Per te stima e rispetto. Ancona non ti dimenticherà". Durante la campagna elettorale per le comunali del 2023 Foresi e Marta Paraventi hanno collaborato al sostegno di Ida Simonella. Ora la Paraventi è assessore alla cultura con il centrodestra: "Chi ha avuto l’onore di conoscere Foresi sa bene quanto fosse sincero il suo impegno, instancabile la sua dedizione, autentico il suo amore per questa città e per i suoi cittadini. Stefano è stato un uomo delle istituzioni, ma soprattutto una persona vicina alla gente. Ci mancherà, ma resterà nel cuore degli anconetani".

Secondo Marco Battino, assessore alle politiche giovanili "Sono cresciuto nel quartiere in cui eri presidente di circoscrizione; sempre presente, sempre attivo". Ad assumere il grosso delle deleghe di Foresi, dalle manutenzioni alla partecipazione democratica, è stato Daniele Berardinelli: "Ti chiamavo mio presidente anche quando eri assessore visto che ho passato con te gli anni più belli alla II circoscrizione, anche se in file differenti". Per Antonella Andreoli, assessore alle politiche educative, Stefano Foresi è stato "un esempio di dedizione e impegno per la nostra città".

"Abbiamo sempre avuto un rapporto umano buono e rispettoso seppur su fronti politici contrapposti. Non tesso le tue lodi Stefano perché è giusto che lo faccia la tua parte politica": così Giovanni Zinni. Profonda tristezza per la scomparsa è stata espressa da Giacomo Bugaro, candidato di Fratelli d’Italia alle prossime regionali: "Pur nelle differenze di vedute, eravamo amici: ci rispettavamo e ne ho sempre apprezzato la passione sincera per l’impegno pubblico".

Silvia Fattorini, consigliera di maggioranza in comune ha scritto: "Non dimenticherò mai le tue parole, sussurratemi un giorno dopo un Consiglio comunale. No, non mollo Stefano". E infine la collega Francesca Bonfigli: "Ricordo il mio primo giorno in Consiglio dove tu mi hai accolto con un abbraccio sincero e affettuoso. Ancona non ti dimenticherà mai, rimarrai per sempre nei nostri cuori".