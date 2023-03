"Per un holter ho dovuto fare 270 chilometri"

di Sara Ferreri

"Per un semplice holter mi hanno fatto fare 270 chilometri, probabilmente visto il costo della benzina avrei speso meno rivolgendomi alla sanità privata". A parlare è un cittadino residente nel Fabrianese che attraverso il Cup è stato inviato a Jesi per un esame semplice come l’holter il quale va posizionato e poi tolto dopo 24 ore. "Non solo sono dovuto andare da Fabriano a Jesi due volte con quattro viaggi in poche ore, ma ora dovrò tornarci per prendere il referto che non viene più inviato a casa", riferisce arrabbiato. A tornare sul nodo liste di attesa è il Tribunale del Malato. "Mentre attendiamo con ansia l’applicazione delle nuove disposizioni che restringerebbero all’ambito provinciale e non più regionale l’area in cui quale il cittadino potrà eseguire la propria prestazione – rimarca il coordinatore Pasquale Liguori – la nostra sede è tempestata di telefonate di pazienti che non riescono a prenotare esami e visite: non solo quelle programmabili, ma anche quelle a breve e differite. Inoltre l’operatore del Cup regionale tiene all’oscuro l’utente della possibilità di inserimento nella lista di pre appuntamento che consentirebbe di vedersi garantita la prestazione entro cinque giorni. Tra l’altro è stata tolta ultimamente anche la possibilità di verifica sul sito internet della ’disponibilità Cup’. E allora ci domandiamo: ‘Di cosa si è occupato e di cosa si occupa il ‘comitato Tecnico Liste di attesa’ creato a suo tempo (nel 2014 con la giunta Ceriscioli) per il contenimento delle liste di attesa e formato da oltre 25 componenti a cui ora se ne sono aggiunti e 3. Non ci sembra che abbia prodotto da allora soluzioni all’annosa questione delle liste di attesa". "Il Cup di fatto – replica l’assessore regionale Filippo Saltamartini – è già provinciale: infatti cerca disponibilità prioritariamente nella provincia di residenza. Solo se non si trova prima disponibilità nell’Ast di residenza e se l’utente non ha difficoltà a spostarsi, si allarga la ricerca alle Ast limitrofe. Oltre ai referenti territoriali per le Lda, sta lavorando un pool costituito da personale addetto al recall per i casi inseriti nelle Liste di presa in carico e da personale addetto al controllo delle modalità di risposta degli operatori Cup. Come dice Liguori, la vicenda è annosa e noi stiamo facendo tutto il possibile – e anche l’impossibile – per cercare di ridurre le liste di attesa. Ogni giorno c’è una riunione con i referenti territoriali online e il lunedì in presenza qui in Regione".