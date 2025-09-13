"Per una serata saremo noi i big"

Le canzoni di Dalla e De Gregori cantate e suonate al teatro delle Muse da una band di amici che per passione e per piacere proveranno a far rivivere le emozioni di un album e di un tour che è stato epico per la musica italiana. Un tour che ha rivoluzionato la musica dal vivo introducendo il concetto di concerto moderno. Questa sera si esibiranno sul palco del Massimo dorico i "Banana Republic 2025". Un avvocato, un magistrato, un dipendente comunale, un dipendente di banca, un manager, un imprenditore e due liberi professionisti canteranno e suoneranno nella composizione di una band per due ore di buona musica, intonando i brani di due celebri cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana. Proprio come i due cantanti fecero nell’estate del 1979, con il "Banana Republic tour", la band anconetana farà rivivere quella stessa atmosfera. L’album, che porta il nome del tour, era stato tratto proprio dai concerti dal vivo che i due artisti fecero in quegli anni esibendosi per la prima volta insieme. Alla batteria ci sarà Andrea Amadori, al basso Alessandro Balducci, alla chitarra Alessandro Gioacchini, alla chitarra elettrica Carlo Lantieri, alla voce Andrea Laurino e Marco Simonazzi, al sax e tastiere Maurizio Miranda e alle tastiere Maurizio Picciafuoco.

Il concerto è quasi sold out, sono stati venduti 600 biglietti tra platea e prima galleria e ne sono rimasti solo qualche decina per chiudere il cerchio. Il ricavato andrà allo Iom. "Tutto è nato con l’idea di rincontrarsi – spiega l’avvocato Maurizio Miranda – siamo tutte persone che in passato e anche adesso ogni tanto suonano e hanno gruppi. Con alcuni di loro ci conosciamo da più di 30 anni. Ognuno di noi di lavoro fa altro ma ci accomuna la passione per la musica. I primi ad aver avuto questa idea sono stati Andrea Laurino e Marco Simonazzi. Suonavano e cantavano insieme, in passato e facevano già i brani di Dalla e De Gregori. Le prove le abbiamo fatte per dieci mesi, abbiamo trovato un locale in affitto pagato di tasca nostra come anche l’affitto per il teatro. C’è sempre stato un aspetto benefico dietro questa idea. Ci siamo preparati molto e siamo molto emozionati di salire sul palco del teatro della città. Per una sera saremo i big. Se il format piace non è detto che non ne faremo degli altri, vedremo, chi può dirlo". I biglietti si potranno acquistare anche la sera stessa in teatro.